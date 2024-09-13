Міський малюк: тест-драйв нового Suzuki Swift

Компактний Suzuki Swift змінив покоління і повернувся до України. Фокус випробував міський хетчбек і визначив, чим він може привабити автомобілістів, яким не потрібен кросовер.

Related video

У часи повального захоплення кросоверами на українському ринку стає все менше компактних міських автомобілів В-класу. Утім, повністю цей сегмент не зникає і навіть з’являються свіжі недорогі моделі — такі, як Suzuki Swift, який знову доступний в Україні, причому в новому поколінні. Саме з цим хетчбеком вдалося познайомитися Фокусу.

Свіжий, але знайомий — дизайн Suzuki Swift

Suzuki Swift відомий з 1984 року, проте відлік сучасної моделі ведуть від моменту її перезапуску в 2004 році. Новий Suzuki Swift четвертого покоління зберігає риси попередників на кшталт продовгуватих фар, високої віконної лінії та ліхтарів по краях кузова. Водночас хетчбек став оригінальнішим на вигляд і звертає на себе увагу в потоці машин. У нього широка решітка радіатора, виштамповки на боковинах і спойлер на даху.

Suzuki Swift залишається компактним, навіть за мірками В-класу Фото: Тарас Брязгунов

Примітно, що уже в базовій версії Suzuki Swift 2024 отримав світлодіодні фари та 16-дюймові литі диски. Персоналізувати авто можна за допомогою двоколірного забарвлення з чорним дахом. Хетчбек залишається доволі компактним, навіть за мірками В-класу.

Важливо

Тест-драйв Suzuki S-Cross 2023: сила — у простоті

Розміри Suzuki Swift 2024:

довжина — 3860 мм;

ширина — 1735 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2450 мм.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Салон Suzuki Swift

Заглянемо всередину. У інтер’єрі нового Suzuki Swift покращили внутрішнє оздоблення, хоча жорсткий пластик все ж зустрічається. Компонування салону знайоме за Swift попередніх поколінь та іншими моделями Suzuki.

Компактне триспицеве кермо скошене знизу і оздоблене шкірою, а на його ободі є зручні напливи. На панелі приладів — класичні циферблати, розділені кольоровим дисплеєм. Примітно, що на нього можна вивести не лише інформацію бортового комп’ютера, а й компас, індикатор потужності чи графіку роботи силового агрегата.

Suzuki Swift отримав мультимедійну систему з простим зрозумілим меню Фото: Тарас Брязгунов

Усі Suzuki Swift 2024 оснащені чималим 9-дюймовим тачскрином, який дещо повернутий до водія. Меню мультимедійної системи надзвичайно просте і зрозуміле, проте передбачені Android Auto та Apple CarPlay.

Для керування кліматом залишили фізичні кнопки, якими зручно користуватися, не відволікатися від дороги. Нижче розташована ніша для телефону з роз’ємами USB-A та USB-C. Хоча взагалі, хотілося б більше відсіків для дрібних речей, бо бардачок досить невеликий, а підлокітника з боксом немає (на його місці — підсклянник).

Екран на панелі приладів може демонструвати роботу гібридної установки Фото: Тарас Брязгунов

Наскільки просторий новий Suzuki Swift

Сідаємо за кермо. Посадка досить низька, хоча оглядовість від цього не страждає — із цим у компактного Suzuki Swift усе гаразд, як і належить міському авто. Діапазон регулювань сидінь та кермової колонки достатній і зручне положення за кермом знаходжу швидко.

Передні крісла порадували — вони доволі пружні та мають виражену бічну підтримку, що нині є рідкістю в В-класі. У всіх Suzuki Swift 2024 сидіння оснащені підігрівом.

Передні сидіння радують непоганою боковою підтримкою Фото: Тарас Брязгунов Ззаду в Suzuki Swift на диво просторо Фото: Тарас Брязгунов

Чим приємно здивував новий Suzuki Swift, так це простором на другому ряду. Мені за зросту в 176 см позаду не тісно — коліна не впираються в спинку переднього крісла, та й над головою запас залишається. Хоча тут все ж комфортніше двом пасажирам, адже салон не дуже широкий.

Об’єм багажника Suzuki Swift достатній для міського авто: 265 л у звичайному стані і 980 л — зі складеними задніми кріслами. Висота порогу невелика, тому завантажувати речі зручно. Під підлогою схована запаска-докатка.

Об'єм багажника Suzuki Swift — 265 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 980-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою схована запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Suzuki Swift

Новий Suzuki Swift в Україні пропонують у досить непогано оснащених версіях — відверто "порожніх" авто немає. Базовий варіант GL+ отримав запуск кнопкою, кондиціонер, камеру, парктронік, датчик світла та круїз-контроль.

Тестове авто у версії GLX має клімат-контроль та електропривід складання дзеркал. Між іншим, усі Suzuki Swift 2024 вирізняються непоганою комплектацією з безпеки: системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

Бардачок Suzuki Swift досить невеликий Фото: Тарас Брязгунов Переднього підлокітника авто не має Фото: Тарас Брязгунов

Економія — в пріоритеті

Наразі Suzuki Swift доступний лише з 1,2-літровим трициліндровим двигуном на 83 к. с., доповненим "м’якою" гібридною установкою. Це, звичайно, небагато, але хетчбек важить менш, ніж тонну.

Мотор любить розкручуватися і робить це доволі швидко. Оживає він після 3000 об/хв, а пікові 112 Н∙м доступні за 4 500 об/хв. Звісно, у міру зростання обертів двигун стає гучнішим, хоча шумним його не назвеш, та й вібрацій немає.

83-сильний двигун з "м'якою" гібридною установкою надзвичайно економічний Фото: Тарас Брязгунов

Варіатор досить непогано налаштований і прагне зменшити оберти для економії пального. Примітно, що з ним динаміка краща, аніж із механічною КПП — 11,9 с до 100 км/год. Для міста її цілком достатньо, тим більше, що до 50 км/год розгін жвавіший. На трасі, звісно, обганяти важче, проте швидкість 100-110 км/год хетчбек спокійно підтримує.

Зате Suzuki Swift порадує економічністю. Заявлена витрата 5,1 л/100 км в міських умовах цілком реальна — у нас вийшло 5,2 л на 100 км. На трасі хетчбек взагалі здатен споживати трохи більш ніж 4 л/100 км. Під час зупинок двигун глушиться, що також сприяє економії пального.

Suzuki Swift чудово маневрує і добре слухається керма Фото: Тарас Брязгунов

Маневрений і жвавий

Компактний хетчбек Suzuki Swift порадує своєю керованістю. Його руль точний, інформативний і на диво гострий. Хетчбек не лише чудово маневрує в міському потоці (його діаметр розвороту — всього 9,6 м), але й дарує задоволення від їзди.

Підвіска Suzuki Swift досить пружна, але автомобіль непогано впорався із більшістю нерівностей. Зате завдяки таким налаштуванням та доволі широкій колії хетчбек мало крениться у поворотах. Загалом, шасі здатне витримати значно більшу потужність і очікується заряджений варіант Sport із 1,4-літровим турбомотором.

Компактне авто мало крениться в поворотах Фото: Тарас Брязгунов

Шумоізоляція салону Swift покращена, тому в салоні досить тихо. Шини стають чутними за 100 км/год, а вітер — після 110 км/год.

Важливо

Шик, авангард і 300 сил: тест-драйв нового кросовера DS7

Ціна Suzuki Swift в Україні

Новий Suzuki Swift залишається доволі доступним, навіть за мірками В-класу. Хетчбек коштує від 720 000 гривень за базову версію GL+ з механічною КПП. Варіант із варіатором стартує з 809 000 гривень, а топова комплектація GLX обійдеться у 859 000 гривень.

Навіть базова версія моделі оснащена діодними фарами Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі розташовані з країв кузова Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Suzuki Swift — типовий міський житель. Він компактний і маневрений, а гібридна установка робить його надзвичайно економним. Водночас невелике авто на диво містке. Утім, хотілося б появи у лінійці потужнішої модифікації, адже авто чудово керується.

Плюси Suzuki Swift:

невелика витрата пального;

гарна керованість;

доволі просторий салон, за мірками В-класу.

Мінуси Suzuki Swift:

мало відсіків для дрібних речей у салоні;

хотілося б потужнішої версії в лінійці.

Технічні характеристики Suzuki Swift:

Тип двигуна бензиновий та гібридна установка Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 1197 Потужність двигуна, к. с./об/хв 83/5700 Обертальний момент, Нм/об/хв 112/4500 Коробка передач варіатор Привід передній Споживання пального 4,0-5,1 л/100 км Макс. швидкість, км/год 170 Розгін 0–100 км/год, с 11,9 Об'єм паливного баку, л 37

Важливо