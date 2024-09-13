Міський малюк: тест-драйв нового Suzuki Swift
Компактний Suzuki Swift змінив покоління і повернувся до України. Фокус випробував міський хетчбек і визначив, чим він може привабити автомобілістів, яким не потрібен кросовер.
У часи повального захоплення кросоверами на українському ринку стає все менше компактних міських автомобілів В-класу. Утім, повністю цей сегмент не зникає і навіть з’являються свіжі недорогі моделі — такі, як Suzuki Swift, який знову доступний в Україні, причому в новому поколінні. Саме з цим хетчбеком вдалося познайомитися Фокусу.
Свіжий, але знайомий — дизайн Suzuki Swift
Suzuki Swift відомий з 1984 року, проте відлік сучасної моделі ведуть від моменту її перезапуску в 2004 році. Новий Suzuki Swift четвертого покоління зберігає риси попередників на кшталт продовгуватих фар, високої віконної лінії та ліхтарів по краях кузова. Водночас хетчбек став оригінальнішим на вигляд і звертає на себе увагу в потоці машин. У нього широка решітка радіатора, виштамповки на боковинах і спойлер на даху.
Примітно, що уже в базовій версії Suzuki Swift 2024 отримав світлодіодні фари та 16-дюймові литі диски. Персоналізувати авто можна за допомогою двоколірного забарвлення з чорним дахом. Хетчбек залишається доволі компактним, навіть за мірками В-класу.Важливо
Розміри Suzuki Swift 2024:
- довжина — 3860 мм;
- ширина — 1735 мм;
- висота — 1495 мм;
- колісна база — 2450 мм.
Салон Suzuki Swift
Заглянемо всередину. У інтер’єрі нового Suzuki Swift покращили внутрішнє оздоблення, хоча жорсткий пластик все ж зустрічається. Компонування салону знайоме за Swift попередніх поколінь та іншими моделями Suzuki.
Компактне триспицеве кермо скошене знизу і оздоблене шкірою, а на його ободі є зручні напливи. На панелі приладів — класичні циферблати, розділені кольоровим дисплеєм. Примітно, що на нього можна вивести не лише інформацію бортового комп’ютера, а й компас, індикатор потужності чи графіку роботи силового агрегата.
Усі Suzuki Swift 2024 оснащені чималим 9-дюймовим тачскрином, який дещо повернутий до водія. Меню мультимедійної системи надзвичайно просте і зрозуміле, проте передбачені Android Auto та Apple CarPlay.
Для керування кліматом залишили фізичні кнопки, якими зручно користуватися, не відволікатися від дороги. Нижче розташована ніша для телефону з роз’ємами USB-A та USB-C. Хоча взагалі, хотілося б більше відсіків для дрібних речей, бо бардачок досить невеликий, а підлокітника з боксом немає (на його місці — підсклянник).
Наскільки просторий новий Suzuki Swift
Сідаємо за кермо. Посадка досить низька, хоча оглядовість від цього не страждає — із цим у компактного Suzuki Swift усе гаразд, як і належить міському авто. Діапазон регулювань сидінь та кермової колонки достатній і зручне положення за кермом знаходжу швидко.
Передні крісла порадували — вони доволі пружні та мають виражену бічну підтримку, що нині є рідкістю в В-класі. У всіх Suzuki Swift 2024 сидіння оснащені підігрівом.
Чим приємно здивував новий Suzuki Swift, так це простором на другому ряду. Мені за зросту в 176 см позаду не тісно — коліна не впираються в спинку переднього крісла, та й над головою запас залишається. Хоча тут все ж комфортніше двом пасажирам, адже салон не дуже широкий.
Об’єм багажника Suzuki Swift достатній для міського авто: 265 л у звичайному стані і 980 л — зі складеними задніми кріслами. Висота порогу невелика, тому завантажувати речі зручно. Під підлогою схована запаска-докатка.
Комплектація Suzuki Swift
Новий Suzuki Swift в Україні пропонують у досить непогано оснащених версіях — відверто "порожніх" авто немає. Базовий варіант GL+ отримав запуск кнопкою, кондиціонер, камеру, парктронік, датчик світла та круїз-контроль.
Тестове авто у версії GLX має клімат-контроль та електропривід складання дзеркал. Між іншим, усі Suzuki Swift 2024 вирізняються непоганою комплектацією з безпеки: системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.
Економія — в пріоритеті
Наразі Suzuki Swift доступний лише з 1,2-літровим трициліндровим двигуном на 83 к. с., доповненим "м’якою" гібридною установкою. Це, звичайно, небагато, але хетчбек важить менш, ніж тонну.
Мотор любить розкручуватися і робить це доволі швидко. Оживає він після 3000 об/хв, а пікові 112 Н∙м доступні за 4 500 об/хв. Звісно, у міру зростання обертів двигун стає гучнішим, хоча шумним його не назвеш, та й вібрацій немає.
Варіатор досить непогано налаштований і прагне зменшити оберти для економії пального. Примітно, що з ним динаміка краща, аніж із механічною КПП — 11,9 с до 100 км/год. Для міста її цілком достатньо, тим більше, що до 50 км/год розгін жвавіший. На трасі, звісно, обганяти важче, проте швидкість 100-110 км/год хетчбек спокійно підтримує.
Зате Suzuki Swift порадує економічністю. Заявлена витрата 5,1 л/100 км в міських умовах цілком реальна — у нас вийшло 5,2 л на 100 км. На трасі хетчбек взагалі здатен споживати трохи більш ніж 4 л/100 км. Під час зупинок двигун глушиться, що також сприяє економії пального.
Маневрений і жвавий
Компактний хетчбек Suzuki Swift порадує своєю керованістю. Його руль точний, інформативний і на диво гострий. Хетчбек не лише чудово маневрує в міському потоці (його діаметр розвороту — всього 9,6 м), але й дарує задоволення від їзди.
Підвіска Suzuki Swift досить пружна, але автомобіль непогано впорався із більшістю нерівностей. Зате завдяки таким налаштуванням та доволі широкій колії хетчбек мало крениться у поворотах. Загалом, шасі здатне витримати значно більшу потужність і очікується заряджений варіант Sport із 1,4-літровим турбомотором.
Шумоізоляція салону Swift покращена, тому в салоні досить тихо. Шини стають чутними за 100 км/год, а вітер — після 110 км/год.Важливо
Ціна Suzuki Swift в Україні
Новий Suzuki Swift залишається доволі доступним, навіть за мірками В-класу. Хетчбек коштує від 720 000 гривень за базову версію GL+ з механічною КПП. Варіант із варіатором стартує з 809 000 гривень, а топова комплектація GLX обійдеться у 859 000 гривень.
Вердикт Фокусу
Suzuki Swift — типовий міський житель. Він компактний і маневрений, а гібридна установка робить його надзвичайно економним. Водночас невелике авто на диво містке. Утім, хотілося б появи у лінійці потужнішої модифікації, адже авто чудово керується.
Плюси Suzuki Swift:
- невелика витрата пального;
- гарна керованість;
- доволі просторий салон, за мірками В-класу.
Мінуси Suzuki Swift:
- мало відсіків для дрібних речей у салоні;
- хотілося б потужнішої версії в лінійці.
Технічні характеристики Suzuki Swift:
|Тип двигуна
|бензиновий та гібридна установка
|Кількість і розташування циліндрів
|R3
|Об'єм двигуна
|1197
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|83/5700
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|112/4500
|Коробка передач
|варіатор
|Привід
|передній
|Споживання пального
|4,0-5,1 л/100 км
|Макс. швидкість, км/год
|170
|Розгін 0–100 км/год, с
|11,9
|Об'єм паливного баку, л
|37