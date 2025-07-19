Вражаюча надійність: експерт назвав найкращий автомобіль серед вживаних авто

Автомобіль марки MINI перевершує конкурентів за рівнем надійності. Навіть старі машини відрізняються продуманою керованістю і зухвалим зовнішнім виглядом.

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Популярний малолітражний автомобіль MINI Cooper впевнено посідає провідне місце серед уживаних машин. Про це сказав британському таблоїду Daily Mirror експерт з уживаних авто Річард Дредж.

Авто отримало нове життя як бренд після його відродження компанією BMW на початку 2000-х. MINI став хітом серед мільйонів водіїв у світі завдяки продуманій керованості та надійності.

У 2016 році Mini Cooper втретє поспіль став найкращим малолітражним автомобілем преміум-класу. А в 2014 році він отримав премію "автомобіль року".

"Жоден із суперників не зрівняється з цією популярною моделлю за зухвалим зовнішнім виглядом, економічним двигуном, захоплюючою динамікою і низькими експлуатаційними витратами", — пояснив Дредж.

На запитання про те, яку версію MINI краще купувати, експерт відповів, що все залежить від уподобань автовласників щодо комплектації машини.

"Кондиціонер потрібно вказувати при замовленні моделей One/One D і Cooper/Cooper D. Перевірте, чи встановив його виробник. One — це спартанський варіант, тому краще дивитися на Cooper", — наголосив він.

Чи вироблятимуть автомобілі MINI в Британії?

Бренд MINI користується високим попитом у Великій Британії, але майбутнє його заводу в Оксфорді неясне. У лютому 2025 року материнська компанія BMW відклала відновлення виробництва електромобілів на підприємстві.

З огляду на численні невизначеності, з якими стикається автомобільна промисловість, BMW Group наразі переглядає терміни відновлення виробництва.

"Ми поінформували уряд Великої Британії про рішення переглянути терміни відновлення виробництва авто в Оксфорді. Ми продовжуємо вести тісний діалог про наші плани", — заявив виробник.

Нагадаємо, дизайнер Аян Каллум вирішив повернути класичний Mini Cooper першого покоління на ринок. Ціна авто становитиме $102 000.

У США Mini 2003 року випуску перетворили на екстремальний позашляховик. У хетчбека є збільшений кліренс і величезні позашляхові шини.