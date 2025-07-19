Впечатляющая надежность: эксперт назвал лучший автомобиль среди подержанных авто

Автомобиль марки MINI превосходит конкурентов по уровню надежности. Даже подержанные машины отличаются продуманной управляемостью и дерзким внешним видом.

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Популярный малолитражный автомобиль MINI Cooper уверенно занимает лидирующее место среди подержанных машин. Об этом сказал британскому таблоиду Daily Mirror эксперт по подержанным авто Ричард Дредж.

Авто получило новую жизнь как бренд после его возрождения компанией BMW в начале 2000-х. MINI стал хитом среди миллионов водителей в мире благодаря продуманной управляемости и надежности.

В 2016 году Mini Cooper третий раз подряд стал лучшим малолитражным автомобилем премиум-класса. А в 2014 году он получил премию "автомобиль года".

"Ни один из соперников не сравнится с этой популярной моделью по дерзкому внешнему виду, экономичному двигателю, захватывающей динамике и низким эксплуатационным расходам", — объяснил Дредж.

На вопрос о том, какую версию MINI лучше покупать, эксперт ответил, что все зависит от предпочтений автовладельцев по поводу комплектации машины.

"Кондиционер нужно указывать при заказе моделей One/One D и Cooper/Cooper D. Проверьте, установил ли его производитель. One — это спартанский вариант, поэтому лучше смотреть на Cooper", — подчеркнул он.

Будут ли производить автомобили MINI в Британии?

Бренд MINI пользуется высоким спросом в Великобритании, но будущее его завода в Оксфорде неясно. В феврале 2025 года материнская компания BMW отложила возобновление производства электромобилей на предприятии.

Учитывая многочисленные неопределенности, с которыми сталкивается автомобильная промышленность, BMW Group в настоящее время пересматривает сроки возобновления производства.

"Мы проинформировали правительство Великобритании о решении пересмотреть сроки возобновления производства авто в Оксфорде. Мы продолжаем вести тесный диалог о наших планах", — заявил производитель.

Напомним, дизайнер Аян Каллум решил вернуть классический Mini Cooper первого поколения на рынок. Цена авто составит $102 000.

В США Mini 2003 года выпуска превратили в экстремальный внедорожник. У хэтчбека имеются увеличенный клиренс и огромные внедорожные шины.