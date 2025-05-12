Альтернатива кроссоверу: как выглядит идеальный Mini для украинских дорог (фото)

Компактный Mini 2003 года начал новую жизнь. Маленькое городское авто превратили в экстремальный внедорожник.

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Проект воплотили в жизнь в США, хотя авто больше подходит для украинских дорог. За основу взяли заряженный Mini Cooper S 2003 года выпуска.

На крыше установили багажник Фото: Bring a Trailer

Хэтчбеку серьезно увеличили клиренс и установили огромные внедорожные шины Maxtrek Mud Trac внешним диаметром 29 дюймов. Для них понадобились расширители арок.

Кроме того, появились мощные стальные бамперы с дугами и шноркель для форсирования водных преград. На крыше установили багажник.

Хэтчбеку существенно увеличили клиренс Фото: Bring a Trailer

В салоне установили спортивные сиденья от заряженного Mini JCW. Комплектация авто включает климат-контроль, круиз-контроль, люк и акустику Alpine.

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Двигатель Mini Cooper S не претерпел изменений, однако прошел расширенное техобслуживание и дополнен новым выхлопом. Маленький внедорожник оснащен 1,6-литровой компрессорной шестеркой мощностью 168 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП.

В салоне установили спортивные сиденья от Mini JCW Фото: Bring a Trailer

Привод Mini Cooper S остался передним. Пробег авто составляет 225 000 км. Сейчас его планируют продать на аукционе Bring a Trailer.

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