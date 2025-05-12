Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Альтернатива кроссоверу: как выглядит идеальный Mini для украинских дорог (фото)

Mini Cooper S, Mini Cooper, тюнинг Mini
Фото: Bring a Trailer | Mini Cooper S получил внедорожные шины, шноркель и стальные бамперы

Компактный Mini 2003 года начал новую жизнь. Маленькое городское авто превратили в экстремальный внедорожник.

Related video

Об оригинальном тюнинге Mini рассказали на сайте Motor1.

Проект воплотили в жизнь в США, хотя авто больше подходит для украинских дорог. За основу взяли заряженный Mini Cooper S 2003 года выпуска.

Mini Cooper, Mini Cooper S, тюнинг Mini Fullscreen
На крыше установили багажник
Фото: Bring a Trailer

Хэтчбеку серьезно увеличили клиренс и установили огромные внедорожные шины Maxtrek Mud Trac внешним диаметром 29 дюймов. Для них понадобились расширители арок.

Кроме того, появились мощные стальные бамперы с дугами и шноркель для форсирования водных преград. На крыше установили багажник.

тюнинг мини, Mini Cooper, Mini Cooper S, тюнинг Mini Fullscreen
Хэтчбеку существенно увеличили клиренс
Фото: Bring a Trailer

В салоне установили спортивные сиденья от заряженного Mini JCW. Комплектация авто включает климат-контроль, круиз-контроль, люк и акустику Alpine.

Важно
В Украине появился новейший японский внедорожник премиум-класса за $110 000 (фото)
В Украине появился новейший японский внедорожник премиум-класса за $110 000 (фото)

Двигатель Mini Cooper S не претерпел изменений, однако прошел расширенное техобслуживание и дополнен новым выхлопом. Маленький внедорожник оснащен 1,6-литровой компрессорной шестеркой мощностью 168 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП.

салон мини купер, Mini Cooper, Mini Cooper S, тюнинг Mini, Mini Cooper S, тюнинг Mini Fullscreen
В салоне установили спортивные сиденья от Mini JCW
Фото: Bring a Trailer

Привод Mini Cooper S остался передним. Пробег авто составляет 225 000 км. Сейчас его планируют продать на аукционе Bring a Trailer.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальном 800-сильном "Гелендвагене" для бездорожья.

Также мы писали о новом японском пикапе повышенной проходимости.