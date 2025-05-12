Альтернатива кросоверу: який вигляд має ідеальний Mini для українських доріг (фото)

Компактний Mini 2003 року почав нове життя. Маленьке міське авто перетворили на екстремальний позашляховик.

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Проєкт втілили в життя в США, хоча авто більше підходить для українських доріг. За основу взяли заряджений Mini Cooper S 2003 року.

На даху встановили багажник Фото: Bring a Trailer

Хетчбеку серйозно збільшили кліренс та встановили величезні позашляхові шини Maxtrek Mud Trac зовнішнім діаметром 29 дюймів. Для них знадобилися розширювачі арок.

Крім того, з’явилися потужні сталеві бампери з дугами та шноркель для форсування водних перешкод. На даху встановили багажник.

Хетчбеку суттєво збільшили кліренс Фото: Bring a Trailer

У салоні встановили спортивні сидіння від зарядженого Mini JCW. Комплектація авто включає клімат-контроль, круїз-контроль, люк та акустику Alpine.

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Двигун Mini Cooper S не зазнав змін, проте пройшов розширене техобслуговування і доповнений новим вихлопом. Маленький позашляховик оснащений 1,6-літровою компресорною шісткою потужністю 168 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП.

У салоні встановили спортивні сидіння від Mini JCW Фото: Bring a Trailer

Привід Mini Cooper S залишився переднім. Пробіг авто становить 225 000 км. Зараз його планують продати на аукціоні Bring a Trailer.

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