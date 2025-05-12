Альтернатива кросоверу: який вигляд має ідеальний Mini для українських доріг (фото)
Компактний Mini 2003 року почав нове життя. Маленьке міське авто перетворили на екстремальний позашляховик.
Про оригінальний тюнінг Mini розповіли на сайті Motor1.
Проєкт втілили в життя в США, хоча авто більше підходить для українських доріг. За основу взяли заряджений Mini Cooper S 2003 року.
Хетчбеку серйозно збільшили кліренс та встановили величезні позашляхові шини Maxtrek Mud Trac зовнішнім діаметром 29 дюймів. Для них знадобилися розширювачі арок.
Крім того, з’явилися потужні сталеві бампери з дугами та шноркель для форсування водних перешкод. На даху встановили багажник.
У салоні встановили спортивні сидіння від зарядженого Mini JCW. Комплектація авто включає клімат-контроль, круїз-контроль, люк та акустику Alpine.
Двигун Mini Cooper S не зазнав змін, проте пройшов розширене техобслуговування і доповнений новим вихлопом. Маленький позашляховик оснащений 1,6-літровою компресорною шісткою потужністю 168 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП.
Привід Mini Cooper S залишився переднім. Пробіг авто становить 225 000 км. Зараз його планують продати на аукціоні Bring a Trailer.
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