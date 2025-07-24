Київський Шумахер: поліцейські зупинили BMW, що "летів" містом 192 км/год (фото)

Водія, який грубо порушив правила дорожнього руху і розігнався до позамежних показників спідометра, зупинили та оштрафували київські правоохоронці.

Related video

Чоловік за кермом BMW гнав столицею зі швидкістю 192 км/год у денний час за дозволеної швидкості не більше 50 км, що зафіксував прилад TruCam, повідомляє патрульна поліція Києва.

Інспектори склали на водія постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

TruCam зафіксував показники 192 км/год Фото: Патрульная полиция

Лихацтво на дорозі обійдеться порушнику в 1700 грн штрафу.

Поліція закликала інших водіїв не порушувати ПДР і не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Нагадаємо, що в травні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт закону №13314, який посилює відповідальність за перевищення швидкості. Йдеться не тільки про збільшення штрафів, а й про зміну підходу до покарання порушників.

Зокрема, законопроєкт передбачає притягнення до відповідальності за перевищення дозволеної швидкості вже на 10 км/год (а не на 20 км/год, як зараз).

Крім того, пропонується не тільки збільшити штрафи за перевищення швидкості, а й запровадити їхню градацію, залежно від того, наскільки суттєвим є перевищення.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять процедуру складання іспитів на права і посилять контроль.

Також Фокус писав, що мототехніці дозволили їздити смугами для громадського транспорту.