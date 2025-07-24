Киевский Шумахер: полицейские остановили BMW, "летевший" по городу 192 км/ч (фото)

Водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения и разогнался до запредельных показателей спидометра, остановили и оштрафовали киевские правоохранители.

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Мужчина за рулем BMW гнал по столице со скоростью 192 км/ч в дневное время при дозволенной скорости не более 50 км, что зафиксировал прибор TruCam, сообщает патрульная полиция Киева.

Инспекторы составили на водителя постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

TruCam зафиксировал показатели 192 км/ч Фото: Патрульная полиция

Лихачество на дороге обойдется нарушителю в 1700 грн штрафа.

Полиция призвала других водителей не нарушать ПДД и не подвергать других участников дорожного движения опасности.

Напомним, что в мае в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона №13314, который усиливает ответственность за превышение скорости. Речь не только об увеличении штрафов, но и об изменении подхода к наказанию нарушителей.

В частности, законопроект предусматривает привлечение к ответственности за превышение разрешенной скорости уже на 10 км/ч (а не на 20 км/ч, как сейчас).

Кроме того, предлагается не только увеличить штрафы за превышение скорости, но и ввести их градацию, в зависимости от того, насколько существенным является превышение.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят процедуру сдачи экзаменов на права и усилят контроль.

Также Фокус писал, что мототехнике разрешили ездить по полосам для общественного транспорта.