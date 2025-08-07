Розігнав автомобіль до 480 км/год: у США загинув відомий гонщик (фото)
Гонщик з команди Speed Demon Racing Кріс Рашке хотів встановити рекорд швидкості, але не впорався з керуванням. Його машина у формі ракети буквально злетіла.
Досвідчений автогонщик, 60-річний Кріс Рашке, розбився під час змагань на солончаках Бонневіль на північному заході американського штату Юта. Про це повідомило видання Hot Rod.
Рашке хотів встановити швидкісний рекорд. Однак його машина у формі ракети, остання версія Speed Demon III, буквально злетіла. Гонщик подолав лише 4,5 кілометра.
Точної причини аварії ще не встановили. Розглядаються версії механічної несправності машини, помилки керування та вплив погоди.
Команда Speed Demon постійно брала участь у перегонах у Бонневіллі та 12 разів вигравала приз "HOT ROD Trophy" на "Тижні швидкості". Сам захід проводиться з 1940-х років.
Керівник команди Speed Demon Стів Вотт розповів BBC News, що Рашке загинув під час проведення тесту, а його автомобіль "не їхав навіть на половині швидкості".
"Передбачалося, що це буде легка пробіжка. Ми не знаємо, що саме сталося, адже відомих механічних несправностей не було", — сказав він.
Чинний рекорд швидкості на суші для колісних транспортних засобів — 1263 км/год. Його встановив пілот Королівських ВПС Енді Гріном 1997 року в пустелі Блек-Рок у Неваді.
