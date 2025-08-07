Розігнав автомобіль до 480 км/год: у США загинув відомий гонщик (фото)

Гонщик з команди Speed Demon Racing Кріс Рашке хотів встановити рекорд швидкості, але не впорався з керуванням. Його машина у формі ракети буквально злетіла.

Досвідчений автогонщик, 60-річний Кріс Рашке, розбився під час змагань на солончаках Бонневіль на північному заході американського штату Юта. Про це повідомило видання Hot Rod.

Рашке хотів встановити швидкісний рекорд. Однак його машина у формі ракети, остання версія Speed Demon III, буквально злетіла. Гонщик подолав лише 4,5 кілометра.

Speed Demon III злітає в повітрі

Точної причини аварії ще не встановили. Розглядаються версії механічної несправності машини, помилки керування та вплив погоди.

Команда Speed Demon постійно брала участь у перегонах у Бонневіллі та 12 разів вигравала приз "HOT ROD Trophy" на "Тижні швидкості". Сам захід проводиться з 1940-х років.

Гонщик Кріс Рашке загинув під час проведення тесту

Керівник команди Speed Demon Стів Вотт розповів BBC News, що Рашке загинув під час проведення тесту, а його автомобіль "не їхав навіть на половині швидкості".

"Передбачалося, що це буде легка пробіжка. Ми не знаємо, що саме сталося, адже відомих механічних несправностей не було", — сказав він.

Чинний рекорд швидкості на суші для колісних транспортних засобів — 1263 км/год. Його встановив пілот Королівських ВПС Енді Гріном 1997 року в пустелі Блек-Рок у Неваді.

