Разогнал автомобиль до 480 км/ч: в США погиб известный гонщик (фото)

Гонщик из команды Speed Demon Racing Крис Рашке хотел установить рекорд скорости, но не справился с управлением. Его машина в форме ракеты буквально взлетела.

Опытный автогонщик, 60-летний Крис Рашке, разбился во время соревнований на солончаках Бонневиль на северо-западе американского штата Юта. Об этом сообщило издание Hot Rod.

Рашке хотел установить скоростной рекорд. Однако его машина в форме ракеты, последняя версия Speed Demon III, буквально взлетела. Гонщик преодолел всего 4,5 километра.

Speed Demon III в воздухе

Точную причину аварии еще не установили. Рассматриваются версии механической поломки машины, ошибки управления и влияние погоды.

Команда Speed Demon постоянно участвовала в гонках в Бонневилле и 12 раз выигрывала приз "HOT ROD Trophy" на "Неделе скорости". Само мероприятие проводится с 1940-х годов.

Гонщик Крис Рашке погиб во время проведения тестf

Руководитель команды Speed Demon Стив Уотт рассказал BBC News, что Рашке погиб во время проведения теста, а его автомобиль "не ехал даже на половине скорости".

"Предполагалось, что это будет легкая пробежка. Мы не знаем, что именно произошло, ведь известных механических неисправностей не было", — сказал он.

Действующий рекорд скорости на суше для колесных транспортных средств — 1263 км/ч. Его установил пилот Королевских ВВС Энди Грином в 1997 году в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

