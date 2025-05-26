С гоночного трека — на дорогу: в США создали трехместный суперкар на 1000 сил (фото)

Американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus презентовала новую модель SCG 007. Экстремальный сверхмощный суперкар является серийной версией гоночного авто.

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Об авто рассказали на сайте Scuderia Cameron Glickenhaus.

Двери авто поднимаются вверх Фото: carscoops.com

Спортпрототип SCG 007 LMH с 2021 года выступает в чемпионате по гонкам на выносливость WEC и несколько раз участвовал в знаменитой 24-часовой гонке в Ле-Мане. Теперь он получил серийную версию.

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Это уже второй суперкар марки, созданный на базе гоночного авто: ранее дебютировало купе SCG 004. Презентация модели состоялась в рамках шоу ретроавто Concorso d'Eleganza на озере Комо (Италия).

Авто получило большое антикрыло Фото: carscoops.com

Новый SCG 007 постарались сделать максимально похожим на гоночного собрата. Суперкар сохраняет карбоновый монокок и обтекаемый кузов с большим антикрылом, килем сзади и крупными диодными фарами. Двери SCG 007 поднимаются вверх. Масса купе составляет 1554 кг.

В отделке салона преобладает карбон Фото: carscoops.com

Салон SCG 007, как и в гоночном авто, является минималистским. В отделке преобладает голый карбон. Оставили руль-штурвал и два небольших экрана, на которые выводятся показания. Американский суперкар отличается нетипичной трехместной компоновкой в стиле McLaren F1 — с креслом водителя по центру и сиденьями пассажиров по бокам.

Авто рассчитано на трех человек Фото: carscoops.com

Новый SCG 007 оснастили 6,2-литровым V8 от Chevrolet Corvette, который дополнили двумя турбинами. Результат — 1000 л. с. и 1000 Н∙м. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый робот. Позже может появиться 1400-сильный вариант.

Между прочим, на шоу Concorso d'Eleganza презентовали и необычный спортивный универсал BMW мощностью более 600 сил.

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