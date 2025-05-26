З гоночного треку — на дорогу: в США створили тримісний суперкар на 1000 сил (фото)
Американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus презентувала нову модель SCG 007. Екстремальний надпотужний суперкар є серійною версією гоночного авто.
Про авто розповіли на сайті Scuderia Cameron Glickenhaus.
Спортпрототип SCG 007 LMH із 2021 року виступає в чемпіонаті з перегонів на витривалість WEC і кілька разів брав участь у знаменитих 24-годинних перегонах у Ле-Мані. Тепер він отримав серійну версію.Важливо
Це вже другий суперкар марки, створений на базі гоночного авто: раніше дебютувало купе SCG 004. Презентація моделі відбулася в рамках шоу ретроавто Concorso d’Eleganza на озері Комо (Італія).
Новий SCG 007 намагалися зробити максимально подібним до гоночного побратима. Суперкар зберігає карбоновий монокок та обтічний кузов із великим антикрилом, кілем ззаду і крупними діодними фарами. Двері SCG 007 піднімаються догори. Маса купе становить 1554 кг.
Салон SCG 007, як і в гоночному авто, є мінімалістським. В оздобленні переважає голий карбон. Залишили кермо-штурвал і два невеликі екрани, на які виводяться покази. Американський суперкар вирізняється нетиповим тримісним компонуванням у стилі McLaren F1 – із кріслом водія по центру та сидіннями пасажирів із боків.
Новий SCG 007 оснастили 6,2-літровим V8 від Chevrolet Corvette, який доповнили двома турбінами. Результат – 1000 к. с. і 1000 Н∙м. У парі з двигуном працює 7-ступінчастий робот. Пізніше може з’явитися 1400-сильний варіант.
Між іншим, на шоу Concorso d’Eleganza презентували і незвичний спортивний універсал BMW потужністю понад 600 сил.
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