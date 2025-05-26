З гоночного треку — на дорогу: в США створили тримісний суперкар на 1000 сил (фото)

Американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus презентувала нову модель SCG 007. Екстремальний надпотужний суперкар є серійною версією гоночного авто.

Related video

Про авто розповіли на сайті Scuderia Cameron Glickenhaus.

Двері авто піднімаються догори Фото: carscoops.com

Спортпрототип SCG 007 LMH із 2021 року виступає в чемпіонаті з перегонів на витривалість WEC і кілька разів брав участь у знаменитих 24-годинних перегонах у Ле-Мані. Тепер він отримав серійну версію.

Важливо

Звір на 1100 сил: у Києві засвітився потужний британський суперкар за 14 мільйонів (фото)

Це вже другий суперкар марки, створений на базі гоночного авто: раніше дебютувало купе SCG 004. Презентація моделі відбулася в рамках шоу ретроавто Concorso d’Eleganza на озері Комо (Італія).

Авто отримало велике антикрило Фото: carscoops.com

Новий SCG 007 намагалися зробити максимально подібним до гоночного побратима. Суперкар зберігає карбоновий монокок та обтічний кузов із великим антикрилом, кілем ззаду і крупними діодними фарами. Двері SCG 007 піднімаються догори. Маса купе становить 1554 кг.

В оздобленні салону переважає карбон Фото: carscoops.com

Салон SCG 007, як і в гоночному авто, є мінімалістським. В оздобленні переважає голий карбон. Залишили кермо-штурвал і два невеликі екрани, на які виводяться покази. Американський суперкар вирізняється нетиповим тримісним компонуванням у стилі McLaren F1 – із кріслом водія по центру та сидіннями пасажирів із боків.

Авто розраховане на трьох осіб Фото: carscoops.com

Новий SCG 007 оснастили 6,2-літровим V8 від Chevrolet Corvette, який доповнили двома турбінами. Результат – 1000 к. с. і 1000 Н∙м. У парі з двигуном працює 7-ступінчастий робот. Пізніше може з’явитися 1400-сильний варіант.

Між іншим, на шоу Concorso d’Eleganza презентували і незвичний спортивний універсал BMW потужністю понад 600 сил.

Також Фокус розповідав про найпотужніший суперкар у світі.