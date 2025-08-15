Названо найкращі автомобілі для власників собак

Седанів у рейтингу немає. Перевагу віддають паркетникам із плавним ходом, щоб домашніх улюбленців не заколисувало під час подорожі.

Собаки є такою ж частиною сім'ї, як і діти. Тому, коли з'являється новий улюбленець, то, ймовірно, варто оновити автомобіль, щоб із комфортом розмістити і людей, і собак. Які машини підійдуть для собак, пише The Sun.

Вибрати відповідну машину для домашньої тварини, ймовірно, складніше, ніж для дитини, оскільки собаки бувають різних форм і розмірів.

Якщо у вас великий собака, вам знадобиться велика машина з багажником пристойного розміру, щоб його можна було перевозити в будь-яких поїздках.

Які машини найкраще підходять для собак Фото: Ulrika

Собак також заколисує в дорозі, тому обирайте автомобіль із плавним ходом, а також переконайтеся, що місце, де ви перевозите улюбленця, добре провітрюється.

Зверніть увагу на автомобілі з точками кріплення в багажнику, а також з дитячими замками, які не дадуть вашому улюбленцю втекти. Також варто звернути увагу на ті автомобілі, які можна оснастити захистом від собак.

І якщо у вас собака невеликого розміру, що потрібно вибрати авто з невисоким бортиком багажника, щоб йому було простіше застрибувати.

Які автомобілі найкраще підходять для собак

Mazda СХ-5. Великий багажник ідеально підходить для найкращого друга людини. І в салоні відмінно поміститься вся сім'я з дітьми.

Mazda СХ-5 Фото: BestCarWeb

Skoda Superb Estate. Це просторий і практичний універсал. Об'єм у 660 літрів, мабуть, є найбільшою перевагою, а додатковим бонусом для дослідників сільської місцевості та шукачів пригод є повний привід. Тож можна вирушити у велику подорож з усією сім'єю та собакою.

Skoda Superb Estate Фото: Skoda

Kia Sportage. Це найпопулярніший сімейний позашляховик південнокорейського виробника, що приваблює насамперед своїм просторим салоном. Власники собак можуть додати захисний чохол на поріг багажника, щоб запобігти появі подряпин, поки їхній вихованець насолоджується поїздкою.

Kia Sportage Фото: Kia

Dacia Logan MCV. Об'єм багажника цього бюджетного варіанту можна порівняти з автомобілями, що втричі-вчетверо дорожчі, і становить 573 літри. Оснащений він дуже скромно, але з практичної точки зору великий простір і салон, що легко миється, роблять цей автомобіль ідеальним вибором для власників собак.

Dacia Logan MCV Фото: Wikipedia

Skoda Karoq. Це оновлена версія моделі Yeti. Для собаки можна додати килимок у багажне відділення і розділову сітку.

Skoda Karoq Фото: Тарас Брязгунов

Citroen C4 Cactus. Citroen все ж вдалося створити невеликий сімейний автомобіль, який вирізняється безпекою та комфортом. Унікальна конструкція заднього вікна забезпечить власникам собак спокій, оскільки воно відкидається назовні, а не зсувається вниз, а це означає, що власникам більше не доведеться турбуватися про те, що голова їхнього пуделя висунеться у вікно.

Citroen C4 Cactus Фото: Wikipedia

