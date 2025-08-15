Названы лучшие автомобили для владельцев собак

Седанов в рейтинге нет. Предпочтение отдается паркетникам с плавным ходом, чтобы домашних питомцев не укачивало во время путешествия.

Related video

Собаки являются такой же частью семьи, как и дети. Поэтому, когда появляется новый питомец, то, вероятно, стоит обновить автомобиль, чтобы с комфортом разместить и людей и собак. Какие машины подойдут для собак, пишет The Sun.

Выбрать подходящую машину для домашнего животного, вероятно, сложнее, чем для ребенка, поскольку собаки бывают разных форм и размеров.

Если у вас большая собака, вам понадобится большая машина с багажником приличного размера, чтобы ее можно было перевозить в любых поездках.

Какие машины лучше всего подходят для собак Фото: Ulrika

Собак также укачивает в дороге, поэтому выбирайте автомобиль с плавным ходом, а также убедитесь, что место, где вы перевозите питомца, хорошо проветривается.

Обратите внимание на автомобили с точками крепления в багажнике, а также с детскими замками, которые не дадут вашему питомцу убежать. Также стоит обратить внимание на те автомобили, которые можно оснастить защитой от собак.

И если у вас собака небольшого размера, что нужно выбрать авто с невысоким бортиком багажника, чтобы ей было проще запрыгивать.

Какие автомобили лучше всего подходят для собак

Mazda СХ-5. Большой багажник идеально подходит для лучшего друга человека. И в салоне отлично поместится вся семья с детьми.

Mazda СХ-5 Фото: BestCarWeb

Skoda Superb Estate. Это просторный и практичный универсал. Объем в 660 литров, пожалуй, является самым большим преимуществом, а дополнительным бонусом для исследователей сельской местности и искателей приключений является полный привод. Так что можно отправиться в большое путешествие со всей семьей и собакой.

Skoda Superb Estate Фото: Skoda

Kia Sportage. Это самый популярный семейный внедорожник южнокорейского производителя, привлекающий прежде всего своим просторным салоном. Владельцы собак могут добавить защитный чехол на порог багажника, чтобы предотвратить появление царапин, пока их питомец наслаждается поездкой.

Kia Sportage Фото: Kia

Dacia Logan MCV. Объем багажника этого бюджетного варианта сопоставимы с автомобилями в три-четыре раза дороже и составляют 573 литра. Оснащен он очень скромно, но с практической точки зрения большое пространство и легко моющийся салон делают этот автомобиль идеальным выбором для владельцев собак.

Dacia Logan MCV Фото: Wikipedia

Skoda Karoq. Это обновленная версия модели Yeti. Для собаки можно добавить коврик в багажное отделение и разделительную сетку.

Skoda Karoq Фото: Тарас Брязгунов

Citroen C4 Cactus. Citroen все же удалось создать небольшой семейный автомобиль, который отличается безопасностью и комфортом. Уникальная конструкция заднего окна обеспечит владельцам собак спокойствие, поскольку оно откидывается наружу, а не сдвигается вниз, а это значит, что владельцам больше не придется беспокоиться о том, что голова их пуделя высунется в окно.

Citroen C4 Cactus Фото: Wikipedia

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие подержанные авто для длительной эксплуатации. В списке уверенно лидируют Lexus, Toyota, Mazda, Acura и Honda.

Электромобиль Polestar 3 от Volvo проехал 935 км по дорогам Великобритании без подзарядки. Он двигался в общем потоке машин и попал в дождь во время заезда. В салоне находились три водителя, которые по очереди управляли кроссовером.