Надежность превыше всего: эксперты назвали лучшие подержанные авто для длительной эксплуатации

Выбор подержанного автомобиля часто становится вызовом, ведь важно найти модель, которая сочетает доступную цену и долговечность. Последние исследования показывают, что определенные марки могут служить годами без значительных поломок.

Как сообщает WRAL news со ссылкой на отчеты Consumer Reports и Kelley Blue Book, среди самых надежных брендов подержанных авто уверенно лидируют Lexus, Toyota, Mazda, Acura и Honda. Эксперты отмечают, что модели этих марок реже требуют дорогостоящего ремонта и сохраняют высокую стоимость на вторичном рынке.

Механик Джефф Ландрум привел пример Toyota Camry 2012 года, которая с момента покупки практически не создавала владельцу проблем. По его словам, ключ к долговечности авто — строгое соблюдение графика технического обслуживания.

Согласно данным Kelley Blue Book, в категории внедорожников самыми выгодными по совокупной стоимости владения в течение пяти лет признаны Subaru Forester и Outback, Nissan Armada и Acura MDX.

В сегменте легковых автомобилей среди лидеров — Toyota Corolla и Honda Accord.

Специалисты советуют перед покупкой обязательно проверять историю транспортного средства через сервисы вроде Carfax и проводить технический осмотр, чтобы убедиться в отсутствии скрытых дефектов.

