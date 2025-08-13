Надійність понад усе: експерти назвали найкращі вживані авто для тривалої експлуатації

Вибір вживаного автомобіля часто стає викликом, адже важливо знайти модель, яка поєднує доступну ціну та довговічність. Останні дослідження показують, що певні марки можуть служити роками без значних поломок.

Як повідомляє WRAL news із посиланням на звіти Consumer Reports та Kelley Blue Book, серед найнадійніших брендів вживаних авто впевнено лідирують Lexus, Toyota, Mazda, Acura та Honda. Експерти зазначають, що моделі цих марок рідше потребують дорогого ремонту та зберігають високу вартість на вторинному ринку.

Механік Джефф Ландрум навів приклад Toyota Camry 2012 року, яка з моменту купівлі практично не створювала власнику проблем. За його словами, ключ до довговічності авто — суворе дотримання графіка технічного обслуговування.

Згідно з даними Kelley Blue Book, у категорії позашляховиків найвигіднішими за сукупною вартістю володіння протягом п’яти років визнані Subaru Forester та Outback, Nissan Armada та Acura MDX.

У сегменті легкових автомобілів серед лідерів — Toyota Corolla та Honda Accord.

Фахівці радять перед купівлею обов’язково перевіряти історію транспортного засобу через сервіси на кшталт Carfax та проводити технічний огляд, аби впевнитися у відсутності прихованих дефектів.

