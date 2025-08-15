Агресія за кермом: у чому причина і як її уникнути

Практично кожен водій стикався з агресією під час дорожнього руху або ж злився і дратувався сам. Ці емоції — радше правило, ніж виняток, запевняють психологи.

Дорожня лють часто не пов'язана із заторами або необережними водіями. Найчастіше вона пов'язана з регулюванням емоцій, вважає Сьюзан Альберс, докторка психологічних наук, психологиня з Клівлендської клініки.

"Коли ви сідаєте в машину, ви часто відчуваєте стрес або поспіх, і дорожній рух — це один зі способів, що може викликати у вас бурхливу емоційну реакцію, за лічені секунди піднімаючи вашу емоційну температуру з нуля до ста", — пояснила вона.

Коли інша машина на дорозі підрізає або водій зухвало порушує правила дорожнього руху, ускладнюючи трафік чи створюючи додаткову небезпеку для інших учасників, це викликає в людини реакцію "боротьба або втеча". Вона проявляється в тому разі, якщо мозок сприймає обстановку як загрозу.

Альберс також зазначає той момент, що багато водіїв вважають себе анонімними, перебуваючи в авто, а тому поводяться так, як зазвичай би навряд чи дозволили.

Як уникнути агресії на дорозі

На поведінку на дорозі можуть вплинути такі фактори, як голод, стрес або нервове напруження. Тому перед поїздкою краще звести їх усі до мінімуму.

Спека також може зіпсувати настрій і вплинути на нервову систему, що може обернутися агресією.

"Спекотні автомобілі призводять до гарячої вдачі. Переконайтеся, що в салоні автомобіля прохолодно. Це допоможе вам регулювати свої емоції та відчути себе спокійніше. Ви можете увімкнути кондиціонер або опустити вікна, щоб у салоні стало прохолодніше", — порекомендувала психологиня.

Ще один фактор, здатний зіпсувати настрій і призвести як до агресії на дорозі, так і до необдуманих вчинків, — запізнення. Коли людина поспішає, а хтось попереду їде, скажімо, надто повільно і не поступається дорогою, це може викликати негативні емоції.

Щоб такого не сталося, Альберс радить заздалегідь планувати маршрут, а також брати час із запасом.

