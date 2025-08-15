Агрессия за рулем: в чем причина и как ее избежать

Практически каждый водитель сталкивался с агрессией во время дорожного движения либо же злился и раздражался сам. Эти эмоции – скорее правило, чем исключение, уверяют психологи.

Дорожная ярость часто не связана с пробками или неосторожными водителями. Чаще всего она связана с регулированием эмоций, считает Сьюзан Альберс, доктор психологических наук, психолог из Кливлендской клиники.

"Когда вы садитесь в машину, вы часто чувствуете стресс или спешку, и дорожное движение — это один из способов, который может вызвать у вас бурную эмоциональную реакцию, за считанные секунды поднимая вашу эмоциональную температуру с нуля до ста", – объяснила она.

Когда другая машина на дорроге подрезает, или водитель дерзко нарушает правила дорожного движения, усложняя трафик или создавая дополнительную опасность для других участников, это вызывает у человека реакцию "борьба или бегство". Она проявляется в том случае, если мозг воспринимает обстановку как угрозу.

Альберс также отмечает тот момент, что многие водители считают себя анонимными, находясь в авто, а потому ведут себя так, как обычно бы вряд ли позволили.

Как избежать агрессии на дороге

На поведение на дороге могут повлиять такие факторы как голод, стресс или нервное напряжение. Поэтому перед поездкой лучше свести их все к минимуму.

Жара также может испортить настроение и оказать влияние на нервную систему, что может обернуться агрессией.

"Жаркие автомобили приводят к горячему нраву. Убедитесь, что в салоне автомобиля прохладно. Это поможет вам регулировать свои эмоции и почувствовать себя спокойнее. Вы можете включить кондиционер или опустить окна, чтобы в салоне стало прохладнее", — порекомендовала психолог.

Еще один фактор, способный испортить настроение и привести как к агрессии на дороге, так и к необдуманным поступкам, – опоздание. Когда человек спешит, а кто-то впереди едет, скажем, слишком медленно и не уступает дорогу, это может вызвать негативные эмоции.

Чтобы такого не произошло, Альберс советует заранее планировать маршрут, а также брать время с запасом.

