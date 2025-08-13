Пьяный турист решил показать копам свою "крутизну" и он быстро пожалел об этом (видео)

В испанской Барселоне турист навеселе решил проверить свою удачу и ударил полицейскую машину. Через мгновение правоохранители выскочили из автомобиля и пытались задержать нарушителя, а кадры с преследованием развеселили сеть.

Пока неизвестно, получил ли наказание за свой поступок турист после побега от копов, который попал на видео в TikTok.

Ролик с курьезным преследованием стал вирусным — набрал более 14 млн просмотров. На видео видно, как в три часа ночи 27 июня неизвестный турист посреди Барселоны навеселе подходит к полицейскому авто и, похоже, бьет заднюю дверь. Затем он гордо отходит, пока два офицера выскакивают из машины с дубинками в руках.

Полицейские бросились за туристом через улицу, когда тот пытался перепрыгнуть через перила. Однако пьяный мужчина упал с глухим стуком. Он пытался подняться и побежал, оборачиваясь через плечо.

В то же время пока неизвестно, получил ли нарушитель наказание за свой поступок и был ли позже задержан.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, испаноязычные пользователи не сдерживали сарказма относительно курьезного эпизода. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Испанская полиция не шутит, ему повезло, что они были в хорошем настроении";

"Самая медленная погоня в истории";

"Скажи мне, что ты — британец, не говоря, что ты — британец";

"Трейлер для Grand Theft Auto 6";

"Бро пьян как черт, он даже забыл доплыть".

