Разочарована от увиденного: женщина была поражена условиями на популярном курорте (фото)

Блогерша, известная в Instagram как Челси, поделилась своим опытом путешествия в Валенсию. Она надеялась на активную ночную жизнь, но столкнулась с жестокой реальностью.

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Девушка, которая работает удаленно и путешествует по миру, рассказывает своим подписчикам о впечатлениях от разных городов. В новом видео она прогуливается по Валенсии, демонстрируя удивление от отсутствия привычных развлечений.

"Когда ты не читал новостей и приехал в Валенсию, ожидая невероятной ночной жизни и открытых баров", — отметила блогерша в описании к видео.

Новые ограничения

Как выяснилось, власти Валенсии ввели новые правила для борьбы с чрезмерным туризмом, включающие раннее закрытие баров и ограничение работы террас при кафе.

Челси разочарованы отдыхом Фото: Instagram

"Из-за слишком большого шума от туристов, которые развлекаются в барах и клубах, недавно полиция ввела требование закрытия заведений в 1 час ночи, многие кафе закрываются уже в 12 часов. Я нашла бар, который не работает уже в 3 часа в будний день", — утверждает путешественница.

Цены на еду демократичные

Рассказывая о других впечатлениях от города, Челси отметила, что еда там относительно дешевле, по сравнению с другими частями Испании, которые посещают туристы.

В комментариях одна зрительница написала: "Туризм убивал город, а это способ с ним бороться. Большинство местных жителей теперь выезжают за пределы центра".

"Я живу в Валенсии. 7 месяцев назад у нас было огромное наводнение, многие люди погибли, а другие потеряли свои дома, машины и бизнес. Поэтому да, возможно, мы не думаем о вечеринках", — добавил другой участник обсуждения.

Его поддержал еще один: "Было огромное наводнение, от которого люди пытаются оправиться, поэтому люди до сих пор скорбят".

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