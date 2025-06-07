Мужчина купил Богом забытое село, чтобы открыть там курорт: но есть нюансы (фото)

63-летний американский бизнесмен Джейсон Ли Беквит приобрел за $310 тысяч долларов давно заброшенную деревню в испанской провинции Самора. Мужчина хочет превратить его в туристический курорт и таким образом зарабатывать.

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Об этом пишет местное издание El Pais.

Калифорнийский предприниматель и музыкант стал владельцем деревни Сальто-де-Кастро в провинции Самора, что на границе Испании с Португалией. По информации журналистов, сделка обошлась ему в $310 тысяч долларов.

Деревня полностью безлюдна

Сообщается, что населенный пункт основан в 1946 году для работников местной гидроэлектростанции. После ее закрытия в 1989 году жители постепенно начали выезжать — так Сальто-де-Кастро осталось полностью безлюдным.

Деревня Сальто-де-Кастро в Испании Фото: El Pais

"Я не везу Калифорнию в Испанию, а оставляю ее позади. В моей деревне будут рады всем", — заявил новый владелец.

Решение о кардинальной смене жизни Беквит принял после третьего инфаркта. Продав свой бизнес, он вместе с женой переехал в Испанию в поисках более спокойного образа жизни.

Село планируют превратить в курорт Фото: El Pais

Село, расположенное в живописной местности у берегов рек на юго-востоке провинции, планируют превратить со временем в полноценный курорт. Проект предусматривает создание отеля, ресторана и церкви, а также обустройство зон отдыха.

Восстановление населенного пункта

На восстановление заброшенного населенного пункта по разным оценкам понадобится от 4 до 7 миллионов долларов. Новый владелец рассчитывает на привлечение частных инвесторов и поддержку от испанских властей и Евросоюза, поскольку его инициатива соответствует программам возрождения сельских районов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что:

Отдых на греческом острове Корфу, которого так ждала семья из Великобритании, обернулся настоящим разочарованием. На курорте с системой "все включено" не нашлось ни одного привычного для них блюда, а развлекательная программа оказалась скучной и однообразной.

Власти живописной альпийской деревни в Швейцарии готовы платить круглую сумму каждому, кто согласится там поселиться. Программа направлена на борьбу с критической депопуляцией региона.

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