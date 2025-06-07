Чоловік купив Богом забуте село, щоб відкрити там курорт: однак є нюанси (фото)

63-річний американський бізнесмен Джейсон Лі Беквіт придбав за $310 тисяч доларів давно покинуте село в іспанській провінції Самора. Чоловік хоче перетворити його на туристичний курорт й таким чином заробляти.

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Про це пише місцеве видання El Pais.

Каліфорнійський підприємець і музикант став власником села Сальто-де-Кастро в провінції Самора, що на кордоні Іспанії з Португалією. За інформацією журналістів, угода обійшлася йому в $310 тисяч доларів.

Село повністю безлюдне

Повідомляється, що населений пункт заснований в 1946 році для працівників місцевої гідроелектростанції. Після її закриття у 1989 році жителі поступово почали виїжджати — так Сальто-де-Кастро залишилось повністю безлюдним.

Село Сальто-де-Кастро в Іспанії Фото: El Pais

"Я не везу Каліфорнію в Іспанію, а залишаю її позаду. У моєму селі будуть раді всім", — заявив новий власник.

Рішення про кардинальну зміну життя Беквіт ухвалив після третього інфаркту. Продавши свій бізнес, він разом із дружиною переїхав до Іспанії в пошуках спокійнішого способу життя.

Село планують перетворити на курорт Фото: El Pais

Село, розташоване в мальовничій місцевості біля берегів річок на південному сході провінції, планують перетворити з часом на повноцінний курорт. Проєкт передбачає створення готелю, ресторану та церкви, а також облаштування зон відпочинку.

Відновлення населеного пункту

На відновлення покинутого населеного пункту за різними оцінками знадобиться від 4 до 7 мільйонів доларів. Новий власник розраховує на залучення приватних інвесторів та підтримку від іспанської влади і Євросоюзу, оскільки його ініціатива відповідає програмам відродження сільських районів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що:

Відпочинок на грецькому острові Корфу, на який так чекала сім'я з Великої Британії, обернувся справжнім розчаруванням. На курорті з системою "все включено" не знайшлося жодної звичної для них страви, а розважальна програма виявилася нудною та одноманітною.

Влада мальовничого альпійського села у Швейцарії готова платити круглу суму кожному, хто погодиться там оселитися. Програма спрямована на боротьбу з критичною депопуляцією регіону.

Крім того, ми розповідали, чим цікаве село Ворохта у Карпатах? Його визнали одним з найкращих у світі.