1800 евро за ужин: любимый сводил украинку в один из самых дорогих в мире ресторанов (фото)

Украинская блогерша Ольга Карпенко, которая активно ведет свои социальные сети, в частности Instagram и TikTok, похвасталась роскошным ужином в одном из самых дорогих в мире ресторанов. Заведение расположено в Монте-Карло.

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Карпенко побывала в заведении с тремя звездами Мишлен — Le Louis XV-Alain Ducasse, что в Монако. О своем визите женщина рассказала подписчикам, поделившись впечатлениями от ужина.

"Честно говоря, я сама в шоке, но давайте расскажу, как все происходит. Ресторан находится в Монте-Карло — это четвертый самый дорогой ресторан в мире. Мы пытались забронировать столик за неделю до поездки, но свободных мест уже не было", — вспоминает туристка.

По словам украинки, в день ужина ей с любимым поступило специальное письмо со всеми подробностями, в частности там было прописано время и требования по дрескоду. Например, все мужчины обязаны быть в пиджаке.

"Если у вас его нет, сервис ресторана подберет одежду по размеру и цвету и выдаст на время ужина. При выходе вернете", — объясняет блогерша алгоритм действий на такой случай.

Незабываемый опыт

В Le Louis XV-Alain Ducasse подают французскую новаторскую кухню. "Сервис, обслуживание и опыт такого ужина — незабываемый и несравнимый абсолютно ни с чем", — добавляет Карпенко.

Ресторан с тремя звездами Мишлен в Монако Фото: Instagram

Средний чек в этом заведении, по ее словам, составляет 500 евро на одного человека. Это только за еду — алкоголь оплачивается отдельно. Сам ужин длится около 3-4 часов. "Даже если вы выбрали одно или два блюда", — подытожила автор видео.

Люди разочарованы

"Село дорвалось до денег и хочет, чтобы все об этом знали, если в двух словах", — написал один из участников дискуссии, собрав много лайков. Еще кто-то добавил: "Это реально сюр, в день когда ребята вернулись из ада, вы как будто смеетесь, я в шоке".

Другие комментарии не менее язвительны:

"Скажи мужу, пусть задонатит на ВСУ";

"Завтра пойдешь за помощью";

"Я год могу питаться на эту сумму".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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