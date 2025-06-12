"ТЦК не проведешь": трансгендерная женщина София из Черкасской области разрывает интернет (фото)

Блогер из Черкасской области, которая называет себя трансгендерной женщиной Софией, активно делится в сети подробностями своей жизни. Недавно она похвасталась новым цветом волос, поразив многих подписчиков.

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Ролики украинки, обнародованные в TikTok, уже пару дней разрывают интернет, вызывая неоднозначные реакции. В частности, под одной из крайних записей много комментариев от недоброжелателей (сейчас видео скрыто для отображения за пределами социальной сети).

"Всем привет, я — София, трансгендерная женщина. Ну что ж — я наконец-то покрасилась и подстриглась. Даже осталась у меня краска, буду подкрашиваться, если будет смываться. Всем хорошего дня и мирного неба", — написала звезда сети, указав местонахождение — Шполянский район (Shpolyanskyi Raion), что в Черкасской области.

Отзывы зрителей

Пользователи платформы особо не подбирают слов в комментариях. Большинство отзывов саркастические, однако некоторые поддерживают трансгендерную женщину в ее праве открыто говорить о своей жизни и внешности.

"Я думаю, что план хороший, но ТЦК на такое не поведется", — написал один из участников обсуждения, собрав больше всего лайков;

"Ну на Софию вы как-то не тянете", — добавила другая зрительница;

"Мне кажется, что вы очень добрый и душевный человек", — прокомментировала следующая;

"Я запрещаю ее оскорблять", — написал еще один пользователь.

Отвечая на вопрос, как долго София позиционирует себя как трансгендерная женщина и сколько времени ушло на принятие себя, автор ролика отметила, что 1,5 года.

Трансгендерная женщина София Фото: TikTok

"Надеюсь, вы не принимаете к сердцу негативные комментарии. Главное то, как и кем вы себя чувствуете. К сожалению, наше общество не способно такое принять, но и вы не живете для других, а в первую очередь для себя. Вы очень милая и действительно красивая, этот цвет вам идет", — поддержала Софию одна из зрительниц.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

21-летняя Вивиан Дженна Уилсон, трансгендерная дочь американского миллиардера и политика Илона Маска и его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, дебютировала в роли модели и снялась в рекламе бренда нижнего белья Tomboyx.

Кроме того, сын Роберта де Ниро объявил себя трансгендерной женщиной.

Также в эксклюзивном интервью Фокусу Дива Монро рассказала о походе в ТЦК, мобилизации, работе с Зеленским и отношениях с американцем.