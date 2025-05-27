Теперь модель: трансгендерная дочь Илона Маска снялась в неожиданной рекламе (фото)

21-летняя Вивиан Дженна Уилсон, старшая дочь американского миллиардера и политика Илона Маска и его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, дебютировала в качестве модели и снялась в рекламе бренда нижнего белья Tomboyx.

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Соответствующие фото и видео появились на странице бренда в соцсети.

Тем временем Вивиан, урожденная Ксавье Александр, дала большое интервью изданию Vanity Fair, где рассказала о первом подобном опыте.

После того как совершила каминг-аут и транспереход, девушка "умерла" для своего отца-миллиардера, который не стал признавать ее новую гендерную идентичность. Однако это не помешало ей развивать себя в новых для нее сферах.

Реклама белья бренда, основанного квир-женщиной – один из вызовов, который Вивиан бросила обществу. Уилсон призналась, что ей было "ужасно" раздеваться для кампании, которую снимала фотограф Катя Темкин, но она быстро освоилась благодаря шуткам с командой гламурных людей, собранной для съемки: визажистом Лорел Чарльстон, парикмахером Аликс Лю и стилистом по костюмам Диалло Митч. Все они – трансгендерные женщины.

"Было просто приятно иметь своего рода общий опыт со всеми", — говорит начинающая модель.

По ее словам, представители бренда сами связались с ней.

"Я попробовала некоторые из их продуктов, и они мне очень понравились. Я до сих пор пользуюсь многими из них. Я получила несколько бесплатных продуктов, что очень приятно, и я пользуюсь ими практически каждый день. Это работает очень хорошо. Я очень рада, что нашла их, потому что они намного лучше. Я не хочу называть бренды, которыми я пользовалась раньше, потому что я не хочу их затенять", – объяснила Вивиан.

Девушка подчеркнула, что хотела эту съемку, потому что пытается быть более уверенной в своем теле. Она очень довольна работой с командой и полученным результатом, несмотря на стресс, который испытывала перед началом съемок.

Фотосессия продолжалась восемь часов, и за это время модель сблизилась с командой. Однако перед стартом Вивиан не знала, что ей придется работать в коллективе, состоящем полностью из трансгендерных людей.

"Знала ли я об этом заранее? Девонка, у меня память как у золотой рыбки, но нет, я узнала об этом в тот же день, и это было действительно круто. Было просто приятно иметь своего рода общий опыт со всеми и также сообщество, почти, на съемочной площадке".

Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx

В беседе с журналистами Уилсон рассказала, что некоторое время провела в Японии, но сейчас вернулась в Лос-Анджелес.

В будущем она мечтает выйти на подиум:

"Я думаю, это было бы здорово. Но мне очень нравится быть моделью на подиуме; я думаю, что это действительно весело и интересно. Что касается компаний, с которыми я выбираю работать, единственное, что я хотела сделать, когда начинала весь этот модельный путь своей жизни, это работать с компаниями, которые придерживаются, как я это называю, этических принципов ведения бизнеса. Например, они не допускают детского труда. Это абсолютный минимум. Я хотела работать с компаниями, которые придерживаются этических принципов ведения бизнеса и высоких стандартов, и в качестве бонуса действительно соответствуют тому, кто я есть, с точки зрения квир- и трансгендерных женщин. Это сработало очень хорошо. Я с нетерпением жду продолжения этого пути".

Уилсон официально сменила пол на женский и имя с "Ксавье" на Вивиан Дженна Уилсон в 2022 году, при этом в судебных документах она указала, что "больше не желает быть связанной" с Маском "никоим образом".

Ранее Фокус писал, что:

Маск сказал, что его обманом заставили подписать отказ от своего сына Ксавье, используя прежнее имя Уилсон, чтобы позволить ему принимать блокаторы полового созревания. Вивиан Уилсон резко ответила на эти обвинения.

Досталось от нее и другим родственникам. В частности, девушка назвала своего деда Эррола Маска расистом.

Мы также рассказывали, что Вивиан объяснила, почему ее зачали с помощью ЭКО, и чем это для нее обернулось. Кроме того, она сказала, сколько у нее братьев и сестер. На данный момент известно о 14 летях Илона Маска.