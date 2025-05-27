Теперь модель: трансгендерная дочь Илона Маска снялась в неожиданной рекламе (фото)
21-летняя Вивиан Дженна Уилсон, старшая дочь американского миллиардера и политика Илона Маска и его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, дебютировала в качестве модели и снялась в рекламе бренда нижнего белья Tomboyx.
Соответствующие фото и видео появились на странице бренда в соцсети.
Тем временем Вивиан, урожденная Ксавье Александр, дала большое интервью изданию Vanity Fair, где рассказала о первом подобном опыте.
После того как совершила каминг-аут и транспереход, девушка "умерла" для своего отца-миллиардера, который не стал признавать ее новую гендерную идентичность. Однако это не помешало ей развивать себя в новых для нее сферах.
Реклама белья бренда, основанного квир-женщиной – один из вызовов, который Вивиан бросила обществу. Уилсон призналась, что ей было "ужасно" раздеваться для кампании, которую снимала фотограф Катя Темкин, но она быстро освоилась благодаря шуткам с командой гламурных людей, собранной для съемки: визажистом Лорел Чарльстон, парикмахером Аликс Лю и стилистом по костюмам Диалло Митч. Все они – трансгендерные женщины.
"Было просто приятно иметь своего рода общий опыт со всеми", — говорит начинающая модель.
По ее словам, представители бренда сами связались с ней.
"Я попробовала некоторые из их продуктов, и они мне очень понравились. Я до сих пор пользуюсь многими из них. Я получила несколько бесплатных продуктов, что очень приятно, и я пользуюсь ими практически каждый день. Это работает очень хорошо. Я очень рада, что нашла их, потому что они намного лучше. Я не хочу называть бренды, которыми я пользовалась раньше, потому что я не хочу их затенять", – объяснила Вивиан.
Девушка подчеркнула, что хотела эту съемку, потому что пытается быть более уверенной в своем теле. Она очень довольна работой с командой и полученным результатом, несмотря на стресс, который испытывала перед началом съемок.
Фотосессия продолжалась восемь часов, и за это время модель сблизилась с командой. Однако перед стартом Вивиан не знала, что ей придется работать в коллективе, состоящем полностью из трансгендерных людей.
"Знала ли я об этом заранее? Девонка, у меня память как у золотой рыбки, но нет, я узнала об этом в тот же день, и это было действительно круто. Было просто приятно иметь своего рода общий опыт со всеми и также сообщество, почти, на съемочной площадке".
В беседе с журналистами Уилсон рассказала, что некоторое время провела в Японии, но сейчас вернулась в Лос-Анджелес.
В будущем она мечтает выйти на подиум:
"Я думаю, это было бы здорово. Но мне очень нравится быть моделью на подиуме; я думаю, что это действительно весело и интересно. Что касается компаний, с которыми я выбираю работать, единственное, что я хотела сделать, когда начинала весь этот модельный путь своей жизни, это работать с компаниями, которые придерживаются, как я это называю, этических принципов ведения бизнеса. Например, они не допускают детского труда. Это абсолютный минимум. Я хотела работать с компаниями, которые придерживаются этических принципов ведения бизнеса и высоких стандартов, и в качестве бонуса действительно соответствуют тому, кто я есть, с точки зрения квир- и трансгендерных женщин. Это сработало очень хорошо. Я с нетерпением жду продолжения этого пути".
Уилсон официально сменила пол на женский и имя с "Ксавье" на Вивиан Дженна Уилсон в 2022 году, при этом в судебных документах она указала, что "больше не желает быть связанной" с Маском "никоим образом".
Ранее Фокус писал, что:
- Маск сказал, что его обманом заставили подписать отказ от своего сына Ксавье, используя прежнее имя Уилсон, чтобы позволить ему принимать блокаторы полового созревания. Вивиан Уилсон резко ответила на эти обвинения.
- Досталось от нее и другим родственникам. В частности, девушка назвала своего деда Эррола Маска расистом.
Мы также рассказывали, что Вивиан объяснила, почему ее зачали с помощью ЭКО, и чем это для нее обернулось. Кроме того, она сказала, сколько у нее братьев и сестер. На данный момент известно о 14 летях Илона Маска.