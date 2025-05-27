Тепер модель: трансгендерна дочка Ілона Маска знялася в несподіваній рекламі (фото)
21-річна Вівіан Дженна Вілсон, старша дочка американського мільярдера і політика Ілона Маска і його першої дружини, канадської письменниці Джастін Маск, дебютувала в ролі моделі і знялася в рекламі бренду нижньої білизни Tomboyx.
Відповідні фото і відео з'явилися на сторінці бренду в соцмережі.
Тим часом Вівіан, уроджена Ксав'є Александр, дала велике інтерв'ю виданню Vanity Fair, де розповіла про перший подібний досвід.
Після того як здійснила камінг-аут і трансперехід, дівчина "померла" для свого батька-мільярдера, який не став визнавати її нову гендерну ідентичність. Однак це не завадило їй розвивати себе в нових для неї сферах.
Реклама білизни бренду, заснованого квір-жінкою — один із викликів, який Вівіан кинула суспільству. Вілсон зізналася, що їй було "жахливо" роздягатися для кампанії, яку знімала фотографка Катя Тьомкін, але вона швидко освоїлася завдяки жартам з командою гламурних людей, зібраною для зйомки: візажисткою Лорел Чарльстон, перукарем Алікс Лю і стилісткою з костюмів Діалло Мітч. Усі вони — трансгендерні жінки.
"Було просто приємно мати свого роду спільний досвід з усіма", — каже модель-початківець.
За її словами, представники бренду самі зв'язалися з нею.
"Я спробувала деякі з їхніх продуктів, і вони мені дуже сподобалися. Я досі користуюся багатьма з них. Я отримала кілька безкоштовних продуктів, що дуже приємно, і я користуюся ними практично щодня. Це працює дуже добре. Я дуже рада, що знайшла їх, тому що вони набагато кращі. Я не хочу називати бренди, якими я користувалася раніше, тому що я не хочу їх затінювати", — пояснила Вівіан.
Дівчина підкреслила, що хотіла цю зйомку, бо намагається бути більш впевненою у своєму тілі. Вона дуже задоволена роботою з командою та отриманим результатом, незважаючи на стрес, який відчувала перед початком зйомок.
Фотосесія тривала вісім годин, і за цей час модель зблизилася з командою. Однак перед стартом Вівіан не знала, що їй доведеться працювати в колективі, який складається повністю з трансгендерних людей.
"Чи знала я про це заздалегідь? Дівчинко, у мене пам'ять як у золотої рибки, але ні, я дізналася про це того ж дня, і це було справді круто. Було просто приємно мати свого роду спільний досвід з усіма і також спільноту, майже, на знімальному майданчику".
У бесіді з журналістами Вілсон розповіла, що деякий час провела в Японії, але зараз повернулася в Лос-Анджелес.
У майбутньому вона мріє вийти на подіум:
"Я думаю, це було б чудово. Але мені дуже подобається бути моделлю на подіумі; я думаю, що це дійсно весело і цікаво. Що стосується компаній, з якими я вибираю працювати, єдине, що я хотіла зробити, коли починала весь цей модельний шлях свого життя, це працювати з компаніями, які дотримуються, як я це називаю, етичних принципів ведення бізнесу. Наприклад, вони не допускають дитячої праці. Це абсолютний мінімум. Я хотіла працювати з компаніями, які дотримуються етичних принципів ведення бізнесу і високих стандартів, і як бонус справді відповідають тому, хто я є, з погляду квір- і трансгендерних жінок. Це спрацювало дуже добре. Я з нетерпінням чекаю продовження цього шляху".
Вілсон офіційно змінила стать на жіночу та ім'я з "Ксав'є" на Вівіан Дженна Вілсон 2022 року, водночас у судових документах вона вказала, що "більше не бажає бути пов'язаною" з Маском "жодним чином".
Раніше Фокус писав, що:
- Маск сказав, що його обманом змусили підписати відмову від свого сина Ксав'є, використовуючи колишнє ім'я Вілсон, щоб дозволити йому приймати блокатори статевого дозрівання. Вівіан Вілсон різко відповіла на ці звинувачення.
- Дісталося від неї й іншим родичам. Зокрема, дівчина назвала свого діда Еррола Маска расистом.
Ми також розповідали, що Вівіан пояснила, чому її зачали за допомогою ЕКЗ, і чим це для неї обернулося. Крім того, вона сказала, скільки у неї братів і сестер. Наразі відомо про 14 років Ілона Маска.