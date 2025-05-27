Тепер модель: трансгендерна дочка Ілона Маска знялася в несподіваній рекламі (фото)

21-річна Вівіан Дженна Вілсон, старша дочка американського мільярдера і політика Ілона Маска і його першої дружини, канадської письменниці Джастін Маск, дебютувала в ролі моделі і знялася в рекламі бренду нижньої білизни Tomboyx.

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Відповідні фото і відео з'явилися на сторінці бренду в соцмережі.

Тим часом Вівіан, уроджена Ксав'є Александр, дала велике інтерв'ю виданню Vanity Fair, де розповіла про перший подібний досвід.

Після того як здійснила камінг-аут і трансперехід, дівчина "померла" для свого батька-мільярдера, який не став визнавати її нову гендерну ідентичність. Однак це не завадило їй розвивати себе в нових для неї сферах.

Реклама білизни бренду, заснованого квір-жінкою — один із викликів, який Вівіан кинула суспільству. Вілсон зізналася, що їй було "жахливо" роздягатися для кампанії, яку знімала фотографка Катя Тьомкін, але вона швидко освоїлася завдяки жартам з командою гламурних людей, зібраною для зйомки: візажисткою Лорел Чарльстон, перукарем Алікс Лю і стилісткою з костюмів Діалло Мітч. Усі вони — трансгендерні жінки.

"Було просто приємно мати свого роду спільний досвід з усіма", — каже модель-початківець.

За її словами, представники бренду самі зв'язалися з нею.

"Я спробувала деякі з їхніх продуктів, і вони мені дуже сподобалися. Я досі користуюся багатьма з них. Я отримала кілька безкоштовних продуктів, що дуже приємно, і я користуюся ними практично щодня. Це працює дуже добре. Я дуже рада, що знайшла їх, тому що вони набагато кращі. Я не хочу називати бренди, якими я користувалася раніше, тому що я не хочу їх затінювати", — пояснила Вівіан.

Дівчина підкреслила, що хотіла цю зйомку, бо намагається бути більш впевненою у своєму тілі. Вона дуже задоволена роботою з командою та отриманим результатом, незважаючи на стрес, який відчувала перед початком зйомок.

Фотосесія тривала вісім годин, і за цей час модель зблизилася з командою. Однак перед стартом Вівіан не знала, що їй доведеться працювати в колективі, який складається повністю з трансгендерних людей.

"Чи знала я про це заздалегідь? Дівчинко, у мене пам'ять як у золотої рибки, але ні, я дізналася про це того ж дня, і це було справді круто. Було просто приємно мати свого роду спільний досвід з усіма і також спільноту, майже, на знімальному майданчику".

Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx Фото: tomboyx

У бесіді з журналістами Вілсон розповіла, що деякий час провела в Японії, але зараз повернулася в Лос-Анджелес.

У майбутньому вона мріє вийти на подіум:

"Я думаю, це було б чудово. Але мені дуже подобається бути моделлю на подіумі; я думаю, що це дійсно весело і цікаво. Що стосується компаній, з якими я вибираю працювати, єдине, що я хотіла зробити, коли починала весь цей модельний шлях свого життя, це працювати з компаніями, які дотримуються, як я це називаю, етичних принципів ведення бізнесу. Наприклад, вони не допускають дитячої праці. Це абсолютний мінімум. Я хотіла працювати з компаніями, які дотримуються етичних принципів ведення бізнесу і високих стандартів, і як бонус справді відповідають тому, хто я є, з погляду квір- і трансгендерних жінок. Це спрацювало дуже добре. Я з нетерпінням чекаю продовження цього шляху".

Вілсон офіційно змінила стать на жіночу та ім'я з "Ксав'є" на Вівіан Дженна Вілсон 2022 року, водночас у судових документах вона вказала, що "більше не бажає бути пов'язаною" з Маском "жодним чином".

Раніше Фокус писав, що:

Маск сказав, що його обманом змусили підписати відмову від свого сина Ксав'є, використовуючи колишнє ім'я Вілсон, щоб дозволити йому приймати блокатори статевого дозрівання. Вівіан Вілсон різко відповіла на ці звинувачення.

Дісталося від неї й іншим родичам. Зокрема, дівчина назвала свого діда Еррола Маска расистом.

Ми також розповідали, що Вівіан пояснила, чому її зачали за допомогою ЕКЗ, і чим це для неї обернулося. Крім того, вона сказала, скільки у неї братів і сестер. Наразі відомо про 14 років Ілона Маска.