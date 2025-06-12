"ТЦК не проведеш": трансгендерна жінка Софія з Черкащини розриває інтернет (фото)

Блогерка з Черкаської області, яка називає себе трансгендерною жінкою Софією, активно ділиться у мережі подробицями свого життя. Нещодавно вона похизувалася новим кольором волосся, вразивши багатьох підписників.

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Ролики українки, оприлюднені в TikTok, уже пару днів розривають інтернет, викликаючи неоднозначні реакції. Зокрема, під одним з крайніх записів багато коментарів від недоброзичливців (наразі відео сховане для відображення за межами соціальної мережі).

"Всім привіт, я — Софія, трансгендерна жінка. Ну що ж — я нарешті пофарбувалася і підстриглася. Навіть залишилася у мене фарба, буду підфарбовуватися, якщо змиватиметься. Всім гарного дня і мирного неба", — написала зірка мережі, вказавши місцеперебування — Шполянський район (Shpolyanskyi Raion), що у Черкаській області.

Відгуки глядачів

Користувачі платформи особливо не підбирають слів у коментарях. Більшість відгуків саркастичні, однак дехто підтримує трансгендерну жінку в її праві відкрито говорити про своє життя та зовнішність.

"Я думаю, що план хороший, але ТЦК на таке не поведеться", — написав один з учасників обговорення, зібравши чи не найбільше вподобайок;

"Ну на Софію ви якось не тягнете", — додала інша глядачка;

"Мені здається, що ви дуже добра і душевна людина", — прокоментувала наступна;

"Я забороняю її ображати", — написав ще один користувач.

Відповідаючи на питання, як довго Софія позиціонує себе як трансгендерна жінка і скільки часу пішло на прийняття себе, авторка ролика зазначила, що 1,5 року.

Трансгендерна жінка Софія Фото: TikTok

"Сподіваюсь, ви не сприймаєте до серця негативні коментарі. Головне те, як і ким ви себе відчуваєте. На жаль, наше суспільство не здатне таке прийняти, але і ви не живете для інших, а в першу чергу для себе. Ви дуже мила та дійсно гарна, цей колір вам пасує", — підтримала Софію одна з глядачок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

21-річна Вівіан Дженна Вілсон, трансгендерна дочка американського мільярдера і політика Ілона Маска і його першої дружини, канадської письменниці Джастін Маск, дебютувала в ролі моделі і знялася в рекламі бренду спідньої білизни Tomboyx.

Крім того, син Роберта де Ніро оголосив себе трансгендерною жінкою.

Також в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Діва Монро розповіла про похід в ТЦК, мобілізацію, роботу із Зеленським і стосунки з американцем.