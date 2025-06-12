"Дурит людей": блогершу Дианку, которая постоянно просит денег, заподозрили во лжи о беременности

Блогершу Дианку после новостей о беременности заподозрили в обмане. Пользователи сети обратили внимание на живот звезды TikTok.

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Диана продолжает делиться своими буднями в соцсетях.

Теперь она делает всю работу по дому, демонстрируя свой заметно округленный живот, однако зрители обратили внимание, что, вероятно, тот ненастоящий:

"То ли я глупая, то ли лыжи не едут, почему при таком животе пуп втянут".

"Это очень видно что живот прицепной".

"Осторожно, ШАХРАЙКА!".

"Красивый корсет".

Более того, на вероятный обман обратили внимание в паблике Винницы.

"Дианка-блогер обманывает людей? Блогерша из Винницкой области недавно призналась своим подписчикам, что беременна, однако придирчивые зрители заметили фейковый животик. Как думаете, правда? Напомню, в начале месяца девушка купила себе машину за донаты", — пишут пользователи сети.

Блогерша Дианка беременна

Дианка — это Диана Полищук, украинская TikTok- и стрим-блогерша из села Юрковцы в Винницкой области.

Блогерша Дианка Фото: скріншот

Девушка ведет блог с 2022 года, сосредотачиваясь на повседневной жизни, часто с провокационным или треш-контентом — за донаты выполняла прихоти зрителей. Даже приобрела за эти средства автомобиль Mitsubishi Outlander.

Недавно блогерша "из села" объявила, что беременна. Теперь она часто показывается перед камерой с округленным животом. Диана говорила, что будет рожать примерно в сентябре. Более того, она объявила сбор на дом в селе (около 150-160 тысяч гривен).

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Диана вела прямой эфир вечером 13 апреля, через несколько часов после российской атаки на Сумы и информации о более 30 погибших. Она заявила, что ей безразлично на войну и это на нее "не влияет". Когда же блогерше сказали об ударе по Сумах, она ответила, что у нее "все хорошо".

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