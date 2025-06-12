"Дурить людей": блогерку Діанку, яка постійно просить грошей, запідозрили в брехні про вагітність

Блогерку Діанку після новин про вагітність запідозрили в обмані. Користувачі мережі звернули увагу на живіт зірки TikTok.

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Діана продовжує ділитися своїми буднями в соцмережах.

Тепер вона робить усю роботу по дому, демонструючи свій помітно округлений живіт, проте глядачі звернули увагу, що, ймовірно, той несправжній:

"Чи я дурна чи лижі не їдуть, чому при такому животі пуп втягнутий".

"Це дуже видно що живіт причіпний".

"Обережно ШАХРАЙКА!".

"Гарний корсет".

Ба більше, на ймовірний обман звернули увагу в пабліку Вінниці.

"Діанка-блогер ДУРИТЬ людей? Блогерка з Вінниччини нещодавно призналась своїм підписникам, що вагітна, проте прискіпливі глядачі помітили фейковий животик. Як думаєте, правда? Нагадаю, на початку місяця дівчина купила собі автівку за донати", — пишуть користувачі мережі.

Блогерка Діанка вагітна

Діанка — це Діана Поліщук, українська TikTok‑ та стрім‑блогерка з села Юрківці у Вінницькій області.

Блогерка Діанка Фото: Скріншот

Дівчина веде блог з 2022 року, зосереджуючись на буденному житті, часто з провокаційним чи треш‑контентом — за донати виконувала забаганки глядачів. Навіть придбала за ці кошти автомобіль Mitsubishi Outlander.

Нещодавно блогерка "з села" оголосила, що вагітна. Тепер вона часто показується перед камерою з округленим животом. Діана казала, що народжуватиме приблизно у вересні. Ба більше, вона оголосила збір на будинок у селі (близько 150-160 тисяч гривень).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Діана вела прямий ефір увечері 13 квітня, за кілька годин після російської атаки на Суми та інформації про понад 30 загиблих. Вона заявила, що їй байдуже на війну і це на неї "не впливає". Коли ж блогерці сказали про удар по Сумах, вона відповіла, що в неї "все добре".

Анна Алхім прокоментувала свою зустріч у Франції з трьома росіянами.

Крім того, низка українських медійних діячів продовжує розмовляти та створювати контент російською мовою. Ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на це.