"Це жах": блогерка Діана виправдалася за байдужість до обстрілу Сум (відео)

Українська блогерка з Вінницької області, відома як Діанка, виправдалася за свої слова про обстріл Сум 13 квітня і те, що їй байдуже до цього.

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Нове відео Діана опублікувала у своєму TikTok.

Зірка мережі спробувала виправдатися та стверджує, що нібито не знала про російський обстріл Сум, під час якого загинули 35 людей, а понад 120 отримали поранення. За словами Діани, у неї не було часу в той день, щоб подивитися новини.

Блогерка побачила подробиці трагедії на Вербну неділю нібито лише опівночі наступного дня. Втім, дівчина ніяк не прокоментувала свої слова, що війна її не обходить, і Діана переживає лише за чоловіка, якого можуть мобілізувати.

"Я вчора вела прямий ефір. Учора я не знала, що сталося в Сумах, бо встала о 3 годині дня, пішла готувати, мені не було коли дивитися, мені ніхто про це не сказав... Зараз хочу висловити співчуття родинам загиблих. Чесно, це жах, що там сталося. Я не бачила раніше", – зазначила блогерка.

Ба більше, Діана вважає, що її нібито підставили. За словами, блогерки, хейтери спеціально записали уривок з прямої трансляції та виклали вирізаний ролик.

"З приводу цього відео, деякі люди захотіли мене підставити, виставити змонтований уривок. Я нічого поганого не мала на увазі про Суми, я просто не знала, що там сталося. Тому висловлюю вам співчуття. А на ці провокації також не ведіться", – сказала Діана.

Атака на Суми — деталі удару 13 квітня

Зранку 13 квітня, коли віряни відзначали Вербну неділю, росіяни запустили по Сумах дві балістичні ракети, що підтвердив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, якого вже звільнили. Друга з них мала касетну бойову частину, призначену для убивства якнайбільшої кількості людей, і прилетіла одразу після першої. Найбільша кількість загиблих була у тролейбусі, який потрапив під удар. Крім того, є пошкодження конгрес-холу Сумського державного університету. Наразі відомо про 35 загиблих та понад сотню поранених.

Нагадаємо, блогерка Діана вела прямий ефір увечері 13 квітня, за кілька годин після російської атаки на Суми та інформації про понад 30 загиблих. Вона заявила, що їй байдуже на війну і це на неї "не впливає". Коли ж блогерці сказали про удар по Сумах, вона відповіла, що в неї "все добре".

Також Фокус писав про те, що пів сотні парафіян перебували у церкві в Сумах під час атаки росіян 13 квітня. З храму йшла пряма трансляція, яка показала реакцію людей та священника, коли вони почули два вибухи та побачили дим за вікном.