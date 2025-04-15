"Это ужас": блогерша Диана оправдалась за равнодушие к обстрелу Сум (видео)

Украинская блогерша из Винницкой области, известная как Дианка, оправдалась за свои слова об обстреле Сум 13 апреля и то, что ей безразлично к этому.

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Новое видео Диана опубликовала в своем TikTok.

Звезда сети попыталась оправдаться и утверждает, что якобы не знала о российском обстреле Сум, во время которого погибли 35 человек, а более 120 получили ранения. По словам Дианы, у нее не было времени в тот день, чтобы посмотреть новости.

Блогерша увидела подробности трагедии на Вербное воскресенье якобы только в полночь следующего дня. Впрочем, девушка никак не прокомментировала свои слова, что война ее не касается, и Диана переживает только за мужчину, которого могут мобилизовать.

"Я вчера вела прямой эфир. Вчера я не знала, что произошло в Сумах, потому что встала в 3 часа дня, пошла готовить, мне было некогда смотреть, мне никто об этом не сказал... Сейчас хочу выразить соболезнования семьям погибших. Честно, это ужас, что там произошло. Я не видела раньше", — отметила блогерша.

Более того, Диана считает, что ее якобы подставили. По словам, блогерши, хейтеры специально записали отрывок из прямой трансляции и выложили вырезанный ролик.

"По поводу этого видео, некоторые люди захотели меня подставить, выставить смонтированный отрывок. Я ничего плохого не имела в виду про Сумы, я просто не знала, что там произошло. Поэтому выражаю вам соболезнования. А на эти провокации также не ведитесь", — сказала Диана.

Атака на Сумы — детали удара 13 апреля

Утром 13 апреля, когда верующие отмечали Вербное воскресенье, россияне запустили по Сумам две баллистические ракеты, что подтвердил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх, которого уже уволили. Вторая из них имела кассетную боевую часть, предназначенную для убийства как можно большего количества людей, и прилетела сразу после первой. Наибольшее количество погибших было в троллейбусе, который попал под удар. Кроме того, есть повреждения конгресс-холла Сумского государственного университета. Известно о 35 погибших и более сотни раненых.

Напомним, блогерша Диана вела прямой эфир вечером 13 апреля, через несколько часов после российской атаки на Сумы и информации о более 30 погибших. Она заявила, что ей безразлично на войну и это на нее "не влияет". Когда же блогерше сказали об ударе по Сумам, она ответила, что у нее "все хорошо".

Также Фокус писал о том, что полсотни прихожан находились в церкви в Сумах во время атаки россиян 13 апреля. Из храма шла прямая трансляция, которая показала реакцию людей и священника, когда они услышали два взрыва и увидели дым за окном.