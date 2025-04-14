"У меня все хорошо": блогерка заявила, что ей безразличен удар РФ по Сумам (видео)

В сети TikTok появилось видео блогера из Винницкой области, которая решила никак не реагировать на удар Российской Федерации по Сумам. Женщина заявила, что ей все равно, и получила полтысячи гневных комментариев. В то же время, лайков было все же больше, свидетельствует сообщение блогера.

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Видео со словами о событиях в Сумах и о российско-украинской войне появилось в аккаунте TikTok-блогера с ником diana.andriivna.

Авторка Диана опубликовала свое сообщение поздно вечером 13 апреля, через несколько часов после российской атаки на Сумы и информации о более 30 погибших. Женщина заявила, что ей безразлична война и нападение РФ на нее "не влияет". Когда же к Диане обращались относительно удара по Сумам, она уверяла, что у нее и дальше "все хорошо".

"Война не влияет, что мне война? Мне же безразлично. Ты видела, что в Сумах видела? Видела и что?! Боже, у меня все хорошо", — слышно на видео.

Блогерша также объяснила, что война касается ее единственным способом — через терцентры комплектования. По словам Дианы, она беспокоится за мужа, а остальное ее не волнует.

"У меня только это одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж. А чтобы не муж, то мне ТЦК было безразлично", — сказала она.

Сообщение блогера в течение суток собрало более 700 положительных реакций, и количество лайков растет. Вместе с тем есть почти 500 критических комментариев. Люди призывают отреагировать СБУ и предполагают, что это "первый человек, который продаст нашу страну врагу". Также отмечали, что пользователям следует прекратить финансовую помощь блогерку, и напоминали, что в Сумах погибли дети, к которым ей, похоже, безразлично.

"Это ужас, что она мелет. Она ждет русского мира!!! СБУ! Закройте этот канал!" — писали украинцы.

Атака на Сумы — реакция людей на заявление блогера Дианы Фото: скриншот

Атака на Сумы — детали

Отметим, утром 13 апреля ВС РФ запустили по Сумам две баллистические ракеты. Одна из ракет ударила по одной из центральных улиц, вторая — по концерт-холлу Сумского государственного университета, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх. Также чиновник сообщил, что российские средства поражения несли кассетную боевую часть и добавил, что наибольшее количество погибших — в троллейбусе, который пострадал от удара. Согласно последним данным, погибло более 30 человек, получили ранения — более 100.

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала сообщение об ударе по Сумам. Согласно ее предположению, атака, вероятно, состоялась из-за церемонии награждения военнослужащих, которую устроили в 30 км от линии фронта. Позже появилось видео мэра Конотопа Артема Семенихина. По словам чиновника, действительно в центре Сум запланировали торжества по награждению бойцов 177-й бригады Территориальной обороны.

Напоминаем, 14 апреля Национальная полиция отреагировала на действия подростков, которые после атаки РФ на Сумы слушали российскую музыку в центре Киева.