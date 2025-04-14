"В мене все добре": блогерка заявила, що їй байдуже до удару РФ по Сумах (відео)

У мережі TikTok з'явилось відео блогерки з Вінницької області, яка вирішила ніяк не реагувати на удар Російської Федерації по Сумах. Жінка заявила, що їй байдуже, та отримали пів тисячі гнівних коментарів. Водночас, вподобайок було все ж більше, свідчить допис блогерки.

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Відео зі словами про події в Сумах та про російсько-українську війну з'явилось в акаунті TikTok-блогерки з ніком diana.andriivna.

Авторка відео Діана опублікувала свій допис пізно увечері 13 квітня, за кілька годин після російської атаки на Суми та інформації про понад 30 загиблих. Жінка заявила, що їй байдуже війна і напад РФ на неї "не впливає". Коли ж до Діани звертались щодо удару по Сумах, вона запевняла, що у неї й далі "все добре".

"Війна не впливає, що мені війна? Мені ж байдуже. Ти бачила, що в Сумах бачила? Бачила і що?! Боже, в мене все добре", — чути на відео.

Блогерка також пояснила, що війна торкається її єдиним способом — через терцентри комплектування. Зі слів Діани, вона турбується за чоловіка, а решта її не хвилює.

"В мене тільки це одне, щоб ТЦК не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені ТЦК було байдуже", — сказала вона.

Допис блогерки протягом доби зібрав понад 700 позитивних реакцій, і кількість вподобайок зростає. Разом з тим є майже 500 критичних коментарів. Люди закликають відреагувати СБУ та припускають, що це "перша людина, яка продасть нашу країну ворогу". Також зауважували, що користувачам слід припинити фінансову допомогу блогерці, та нагадували, що в Сумах загинули діти, до яких їй, схоже, байдуже.

"Це жах що вона меле. Вона чекає руського міру!! СБУ! Закрийте цей канал!" — писали українці.

Атака на Суми — реакція людей на заяву блогерки Діани Фото: скриншот

Атака на Суми — деталі

Зазначимо, зранку 13 квітня ЗС РФ запустили по Сумах дві балістичні ракети. Одна з ракет вдарила по одній з центральних вулиць, друга — по концерт-холу Сумського державного університету, заявив глава обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Також посадовець повідомив, що російські засоби ураження несли касетну бойову частину і додав, що найбільша кількість загиблих — у тролейбусі, який постраждав від удару. Згідно з останніми даними, загинуло понад 30 людей, отримали поранення — понад 100.

Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис щодо удару по Сумах. Згідно з її припущенням, атака, ймовірно, відбулась через церемонію нагородження військовослужбовців, яку влаштували за 30 км від лінії фронту. Згодом з'явилось відео мера Конотопа Артема Семеніхіна. Зі слів посадовця, дійсно в центрі Сум запланували урочистості щодо нагородження бійців 177-ї бригади Територіальної оборони.

Нагадуємо, 14 квітня Національна поліція відреагувала на дії підлітків, які після атаки РФ на Суми слухали російську музику в центрі Києва.