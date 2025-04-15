Кабмин согласовал увольнение глав Сумской и Луганской ОГА Артюха и Лысогора

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Сумской и Луганской ОГА Владимира Артюха и Артема Лысогора.

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О согласовании увольнения с должности сообщается на телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кадровые решения Правительства. Согласовано увольнение:

Лысогора Артема Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации;

Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации", — написал Мельничук.

Удар РФ по Сумах: Артюха обвинили в организации военных сборов

13 апреля городской голова города Конотоп Сумской области Артем Семенихин заявил, что глава Сумской ОГА Владимир Артюх организовал награждение 117 бригады ТРО в Сумах, из-за чего россияне атаковали город двумя баллистическими ракетами "Искандер". Семенихин заявил, что военных предупреждали об опасности собрания и открыто уголовное производство для выяснения инициатора события.

В результате обстрела Сум 13 апреля погибли 35 человек. 14 полицейских получили ранения. Владимир Артюх отрицал, что был инициатором награждения военных, заявив, что был лишь приглашенным, но не уточнил, кто именно организовал это мероприятие.