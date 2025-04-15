Кабмін погодив звільнення голів Сумської та Луганської ОВА Артюха і Лисогора

Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Сумської та Луганської ОВА Володимира Артюха і Артема Лисогора.

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Про погодження звільнення з посади повідомляється на телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кадрові рішення Уряду. Погоджено звільнення:

Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації", — написав Мельничук.

Удар РФ по Сумах: Артюха звинуватили у організації військових зборів

13 квітня міський голова міста Конотоп Сумської області Артем Семеніхін заявив, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх організував нагородження 117 бригади ТРО в Сумах, через що росіяни атакували місто двома балістичними ракетами "Іскандер". Семеніхін заявив, що військових попереджали про небезпеку зборів та відкрито кримінальне провадження для з’ясування ініціатора події.

Унаслідок обстрілу Сум 13 квітня загинули 35 людей. 14 поліцейських отримали поранення. Володимир Артюх заперечив, що був ініціатором нагородження військових, заявивши, що був лише запрошеним, але не уточнив, хто саме організував цей захід.