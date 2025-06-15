1800 євро за вечерю: коханий зводив українку в один з найдорожчих у світі ресторанів (фото)

Українська блогерка Ольга Карпенко, яка активно веде свої соціальні мережі, зокрема Instagram та TikTok, похизувалась розкішною вечерею в одному з найдорожчих у світі ресторанів. Заклад розташований у Монте-Карло.

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Карпенко побувала в закладі з трьома зірками Мішлен — Le Louis XV-Alain Ducasse, що у Монако. Про свій візит жінка розповіла підписникам, поділившись враженнями від вечері.

"Чесно кажучи, я сама в шоці, але давайте розкажу, як усе відбувається. Ресторан знаходиться у Монте-Карло — це четвертий найдорожчий ресторан у світі. Ми намагались забронювати столик за тиждень до поїздки, але вільних місць уже не було", — згадує туристка.

За словами українки, в день вечері їй з коханим надійшов спеціальний лист з усіма подробицями, зокрема там був прописаний час та вимоги щодо дрескоду. Наприклад, усі чоловіки зобов’язані бути в піджаку.

"Якщо у вас його немає, сервіс ресторану підбере одяг за розміром та кольором і видасть на час вечері. При виході повернете", — пояснює блогерка алгоритм дій на такий випадок.

Незабутній досвід

У Le Louis XV-Alain Ducasse подають французьку новаторську кухню. "Сервіс, обслуговування та досвід такої вечері – незабутній та незрівнянний абсолютно ні з чим", — додає Карпенко.

Ресторан з трьома зірками Мішлен у Монако Фото: Instagram

Середній чек у цьому закладі, за її словами, складає 500 євро на одну людину. Це лише за їжу – алкоголь оплачується окремо. Сама вечеря триває близько 3-4 годин. "Навіть, якщо ви обрали одну чи дві страви", — підсумувала авторка відео.

Люди розчаровані

"Село дорвалось до грошей і хоче, щоб всі про це знали, якщо у двох словах", — написав один з учасників дискусії, зібравши багато вподобайок. Ще хтось додав: "Це реально сюр, в день коли хлопці повернулись з пекла, ви наче смієтесь, я в шоці".

Інші коментарі не менш в’їдливі:

"Скажи чоловіку, нехай задонатить на ЗСУ";

"Завтра підеш по допомогу";

"Я рік можу харчуватися на цю суму".

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