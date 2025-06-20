Розчарована від побаченого: жінка була вражена умовами на популярному курорті (фото)

Блогерка, відома в Instagram як Челсі, поділилася своїм досвідом подорожі до Валенсії. Вона сподівалася на активне нічне життя, але зіткнулася з жорстокою реальністю.

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Дівчина, яка працює віддалено та подорожує світом, розповідає своїм підписникам про враження від різних міст. У новому відео вона прогулюється Валенсією, демонструючи здивування від відсутності звичних розваг.

"Коли ти не читав новин і приїхав до Валенсії, очікуючи неймовірного нічного життя та відкритих барів", — зазначила блогерка в описі до відео.

Нові обмеження

Як з’ясувалося, влада Валенсії запровадила нові правила для боротьби з надмірним туризмом, що включають раннє закриття барів та обмеження роботи терас при кафе.

Челсі розчаровані відпочинком Фото: Instagram

"Через занадто великий шум від туристів, які розважаються в барах і клубах, нещодавно поліція запровадила вимогу закриття закладів о 1 годині ночі, багато кафе зачиняються вже о 12 годині. Я знайшла бар, який не працює о 3 годині в будній день", — стверджує мандрівниця.

Ціни на їжу демократичні

Розповідаючи про інші враження від міста, Челсі зазначила, що їжа там відносно дешевша, порівняно з іншими частинами Іспанії, які відвідують туристи.

У коментарях одна глядачка написала: "Туризм вбивав місто, а це спосіб з ним боротися. Більшість місцевих жителів тепер виїжджають за межі центру".

"Я мешкаю у Валенсії. 7 місяців тому у нас була величезна повінь, багато людей загинуло, а інші втратили свої будинки, машини та бізнес. Тож так, можливо, ми не думаємо про вечірки", — додав інший учасник обговорення.

Його підтримав ще один: "Була величезна повінь, від якої люди намагаються оговтатися, тому люди досі сумують".

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