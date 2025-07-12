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Стиль жизни

"Это просто катастрофа": отпуск пары в Испании превратился в настоящий кошмар (фото)

Анна Хиггинботтом и Петер Лесиш на отдыхе
Анна Хиггинботтом и Петер Лесиш пожаловались на адский отдых | Фото: Manchester Evening News

Британская пара Анна Хиггинботтом и Петер Лесиш потеряли почти 60 тысяч фунтов стерлингов (3,4 млн грн) после ограбления их автомобиля в Бильбао, Испания. Преступники похитили специализированное оборудование и личные вещи влюбленных.

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27-летняя Анна Хиггинботтом и ее 26-летний партнер Петер Лесиш пережили кошмарную ситуацию во время отпуска в Испании — их автомобиль ограбили. Пара, которая остановилась в хостеле, считала, что их автомобиль в безопасности на охраняемой стоянке с видеонаблюдением. Однако на следующее утро туристы увидели, что машину ограбили, пишет издание Daily Star.

"Нам оставили только телефоны и друг друга. У нас ничего не осталось. Мы просто полностью уничтожены", — рассказала Анна.

Потеряли все

Петер потерял специализированное оборудование для тюнинга автомобилей, а это является основой его бизнеса. Среди украденного также были флеш-накопители с годами создаваемыми программами для двигателей.

"Петер работал годами, чтобы построить бизнес. Это оборудование не просто дорогое — в нем вся его жизнь. Он один из лучших мастеров в Великобритании. Я никогда не видела его таким. Он не перестает плакать. Это раздирает душу", — поделилась Анна.

Салон автомобиля, который ограбили
Украденные вещи в Испании
Фото: Manchester Evening News

Сама женщина потеряла драгоценности, одежду и памятные вещи от покойной матери. В целом сумма ее убытков достигает 5000 фунтов (около 283 тыс. грн). "Больше всего болит то, что личные вещи исчезли — их нельзя заменить", — отметила она.

Проблема с документами

Преступники также похитили паспорт Петера, из-за этого пара пропустила запланированный трансфер на пароме. Теперь мужчине придется ехать в Мадрид по временному паспорту, а это 10-часовое путешествие туда и обратно.

Сейчас пара вынуждена полагаться на испанские социальные службы, чтобы получить временное жилье и необходимые вещи.

"Полиция нам не помогла. Есть проблема на уровне языка. Нам пришлось проводить собственное расследование. Одной из моих карточек уже воспользовались, и мы даже нашли тот магазин. Там сказали, что это был марокканец", — рассказала женщина.

Анна Хиггинботтом и Петер Лесиш в Испании
27-летняя Анна со своим возлюбленным Петером
Фото: Manchester Evening News

Пара даже наведалась в опасные районы, пытаясь самостоятельно найти преступников, но в дальнейшем не хочет рисковать своей жизнью.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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