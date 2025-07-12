"Это просто катастрофа": отпуск пары в Испании превратился в настоящий кошмар (фото)
Британская пара Анна Хиггинботтом и Петер Лесиш потеряли почти 60 тысяч фунтов стерлингов (3,4 млн грн) после ограбления их автомобиля в Бильбао, Испания. Преступники похитили специализированное оборудование и личные вещи влюбленных.
27-летняя Анна Хиггинботтом и ее 26-летний партнер Петер Лесиш пережили кошмарную ситуацию во время отпуска в Испании — их автомобиль ограбили. Пара, которая остановилась в хостеле, считала, что их автомобиль в безопасности на охраняемой стоянке с видеонаблюдением. Однако на следующее утро туристы увидели, что машину ограбили, пишет издание Daily Star.
"Нам оставили только телефоны и друг друга. У нас ничего не осталось. Мы просто полностью уничтожены", — рассказала Анна.
Потеряли все
Петер потерял специализированное оборудование для тюнинга автомобилей, а это является основой его бизнеса. Среди украденного также были флеш-накопители с годами создаваемыми программами для двигателей.
"Петер работал годами, чтобы построить бизнес. Это оборудование не просто дорогое — в нем вся его жизнь. Он один из лучших мастеров в Великобритании. Я никогда не видела его таким. Он не перестает плакать. Это раздирает душу", — поделилась Анна.
Сама женщина потеряла драгоценности, одежду и памятные вещи от покойной матери. В целом сумма ее убытков достигает 5000 фунтов (около 283 тыс. грн). "Больше всего болит то, что личные вещи исчезли — их нельзя заменить", — отметила она.
Проблема с документами
Преступники также похитили паспорт Петера, из-за этого пара пропустила запланированный трансфер на пароме. Теперь мужчине придется ехать в Мадрид по временному паспорту, а это 10-часовое путешествие туда и обратно.
Сейчас пара вынуждена полагаться на испанские социальные службы, чтобы получить временное жилье и необходимые вещи.
"Полиция нам не помогла. Есть проблема на уровне языка. Нам пришлось проводить собственное расследование. Одной из моих карточек уже воспользовались, и мы даже нашли тот магазин. Там сказали, что это был марокканец", — рассказала женщина.
Пара даже наведалась в опасные районы, пытаясь самостоятельно найти преступников, но в дальнейшем не хочет рисковать своей жизнью.
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