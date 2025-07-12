"Це просто катастрофа": відпустка пари в Іспанії перетворилась на справжній кошмар (фото)

Британська пара Анна Хіггінботтом та Петер Лесіш втратили майже 60 тисяч фунтів стерлінгів (3,4 млн грн) після пограбування їхнього автомобіля в Більбао, Іспанія. Злочинці викрали спеціалізоване обладнання та особисті речі закоханих.

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27-річна Анна Хіггінботтом та її 26-річний партнер Петер Лесіш пережили кошмарну ситуацію під час відпустки в Іспанії — їхній автомобіль пограбували. Пара, яка зупинилась в хостелі, вважала, що їхній автомобіль у безпеці на охоронюваній стоянці з відеоспостереженням. Однак наступного ранку туристи побачили, що машину пограбували, пише видання Daily Star.

"Нам залишили лише телефони та одне одного. У нас нічого не залишилося. Ми просто повністю знищені", — розповіла Анна.

Втратили все

Петер втратив спеціалізоване обладнання для тюнінгу автомобілів, а це є основою його бізнесу. Серед вкраденого також були флеш-накопичувачі з роками створюваними програмами для двигунів.

"Петер працював роками, щоб побудувати бізнес. Це обладнання не просто дороге — у ньому все його життя. Він один з найкращих майстрів у Великобританії. Я ніколи не бачила його таким. Він не перестає плакати. Це роздирає душу", — поділилася Анна.

Вкрадені речі в Іспанії Фото: Manchester Evening News

Сама жінка втратила коштовності, одяг та пам'ятки від покійної матері. Загалом сума її збитків сягає 5000 фунтів (близько 283 тис. грн). "Найбільше болить те, що особисті речі зникли — їх не можна замінити", — зазначила вона.

Проблема з документами

Злочинці також викрали паспорт Петера, через це пара пропустила запланований трансфер на поромні. Тепер чоловікові доведеться їхати в Мадрид за тимчасовим паспортом, а це 10-годинна подорож туди й назад.

Наразі пара змушена покладатися на іспанські соціальні служби, аби отримати тимчасове житло та необхідні речі.

"Поліція нам не допомогла. Є проблема на рівні мови. Нам довелося проводити власне розслідування. Однією з моїх карток уже скористалися, і ми навіть знайшли той магазин. Там сказали, що це був марокканець", — розповіла жінка.

27-річна Анна зі своїм коханим Петером Фото: Manchester Evening News

Пара навіть навідалась у небезпечні райони, намагаючись самостійно знайти злочинців, але надалі не хоче ризикувати своїм життям.

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