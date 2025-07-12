"Це просто катастрофа": відпустка пари в Іспанії перетворилась на справжній кошмар (фото)
Британська пара Анна Хіггінботтом та Петер Лесіш втратили майже 60 тисяч фунтів стерлінгів (3,4 млн грн) після пограбування їхнього автомобіля в Більбао, Іспанія. Злочинці викрали спеціалізоване обладнання та особисті речі закоханих.
27-річна Анна Хіггінботтом та її 26-річний партнер Петер Лесіш пережили кошмарну ситуацію під час відпустки в Іспанії — їхній автомобіль пограбували. Пара, яка зупинилась в хостелі, вважала, що їхній автомобіль у безпеці на охоронюваній стоянці з відеоспостереженням. Однак наступного ранку туристи побачили, що машину пограбували, пише видання Daily Star.
"Нам залишили лише телефони та одне одного. У нас нічого не залишилося. Ми просто повністю знищені", — розповіла Анна.
Втратили все
Петер втратив спеціалізоване обладнання для тюнінгу автомобілів, а це є основою його бізнесу. Серед вкраденого також були флеш-накопичувачі з роками створюваними програмами для двигунів.
"Петер працював роками, щоб побудувати бізнес. Це обладнання не просто дороге — у ньому все його життя. Він один з найкращих майстрів у Великобританії. Я ніколи не бачила його таким. Він не перестає плакати. Це роздирає душу", — поділилася Анна.
Сама жінка втратила коштовності, одяг та пам'ятки від покійної матері. Загалом сума її збитків сягає 5000 фунтів (близько 283 тис. грн). "Найбільше болить те, що особисті речі зникли — їх не можна замінити", — зазначила вона.
Проблема з документами
Злочинці також викрали паспорт Петера, через це пара пропустила запланований трансфер на поромні. Тепер чоловікові доведеться їхати в Мадрид за тимчасовим паспортом, а це 10-годинна подорож туди й назад.
Наразі пара змушена покладатися на іспанські соціальні служби, аби отримати тимчасове житло та необхідні речі.
"Поліція нам не допомогла. Є проблема на рівні мови. Нам довелося проводити власне розслідування. Однією з моїх карток уже скористалися, і ми навіть знайшли той магазин. Там сказали, що це був марокканець", — розповіла жінка.
Пара навіть навідалась у небезпечні райони, намагаючись самостійно знайти злочинців, але надалі не хоче ризикувати своїм життям.
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