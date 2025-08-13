П'яний турист вирішив показати копам свою "крутизну" і він швидко пошкодував про це (відео)

В іспанській Барселоні турист напідпитку вирішив перевірити свою вдачу та вдарив поліцейську машину. За мить правоохоронці вискочили з автомобіля та намагалися затримати порушника, а кадри з переслідуванням розвеселили мережу.

Наразі невідомо, чи отримав покарання за свій вчинок турист після втечі від копів, яка потрапила на відео в TikTok.

Ролик з курйозним переслідуванням став вірусним — набрав понад 14 млн переглядів. На відео видно, як от третій ночі 27 червня невідомий турист посеред Барселони напідпитку підходить до поліцейського авто і, схоже, б’є задні двері. Потім він гордо відходить, поки два офіцери вискакують із машини з кийками в руках.

Поліцейські кинулися за туристом через вулицю, коли той намагався перестрибнути через перила. Проте п’яний чоловік упав із глухим стукотом. Він намагався піднятися і побіг, обертаючись через плече.

Водночас наразі невідомо, чи отримав порушник покарання за свій вчинок і чи був пізніше затриманий.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, іспаномовні користувачі не стримували сарказму щодо курйозного епізоду. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Іспанська поліція не жартує, йому пощастило, що вони були в гарному настрої";

"Найповільніша погоня в історії";

"Скажи мені, що ти — британець, не кажучи, що ти — британець";

"Трейлер для Grand Theft Auto 6";

"Бро п’яний як чорт, він навіть забув доплигнути".

