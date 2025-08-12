Правило пяти минут: эксперты рассказали, как избежать проблем с кондиционером в авто

Кондиционер авто, на первый взгляд, кажется простым в использовании, однако и для него существуют определенные рекомендации. Правило пяти минут позволит продлить его жизнь и избежать неисправностей.

Суть правила заключается в том, что кондиционер авто желательно выключать за 5 минут до окончания поездки, но при этом оставить включенным вентилятор обдува. Об этом сообщает сайт Auto Swiat.

Дело в том, что во время работы кондиционера на испарителе образуется влага. Если его выключить вместе с двигателем, то влага останется внутри, создав идеальные условия для размножения бактерий и грибков, а также для коррозии на металлических деталях. К тому же, в этом случае из-за конденсата чаще будут запотевать окна.

Работающий вентилятор при выключенном кондиционере позволяет подсушить элементы системы и избавиться от нежелательной влаги.

Кроме того, выключенный заранее кондиционер авто позволяет несколько повысить температуру в салоне и лучше адаптироваться к жаре на улице и перепаду температур при выходе из авто.

Конечно же, правило пяти минут не заменяет обслуживание системы. Необходимо проводить регулярную диагностику, а также чистить и своевременно заправлять кондиционер.

