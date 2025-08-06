Прослужит более 300 000 км: эксперт объяснил, как правильно обслуживать вариатор

Бесступенчатые вариаторы считают ненадежными, однако специалист по продаже автозапчастей из США считает, что этот стереотип возник из-за неправильного обслуживания таких КПП.

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Бесступенчатые вариаторы в авто уменьшают расход топлива и дешевы в производстве, однако считаются ненадежными. Впрочем, жизнь такой КПП можно существенно продлить, если правильно его обслуживать. Об этом рассказал представитель компании-продавца автозапчастей из Иллинойса, сообщает сайт Motor1.

Именно ошибки при обслуживании являются одной из основных причин выхода из строя вариатора. Соблюдение простых правил — залог беспроблемной эксплуатации такой трансмиссии.

В вариаторе Jatco нужно менять оба фильтра во время замены масла Фото: Nissan

Эксперт раскрыл детали обслуживания вариатора на примере КПП Jatco, которую устанавливают на популярный кроссовер Nissan Rogue/X-Trail и многие другие модели. При правильном обслуживании она легко преодолеет 320 000 км.

Специалист пояснил, что по регламенту, замена масла в вариаторе должна происходить каждые 50-60 тыс. км. Вместе с рабочей жидкостью необходимо заменить и фильтры, причем стоит помнить, что их в вариаторе Jatco два — внешний и внутренний.

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Очень часто при обслуживании вариатора механики заменяют только один из фильтров, а о другом забывают. Именно это и может привести к неисправностям трансмиссии.

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