Прослужить понад 300 000 км: експерт пояснив, як правильно обслуговувати варіатор

Безступінчасті варіатори вважають ненадійними, проте фахівець із продажу автозапчастин зі США вважає, що цей стереотип виник через неправильне обслуговування таких КПП.

Related video

Безступінчасті варіатори в авто зменшують витрату пального та дешеві у виробництві, проте вважаються ненадійними. Утім, життя такої КПП можна суттєво продовжити, якщо правильно його обслуговувати. Про це розповів представник компанії-продавця автозапчастин із Іллінойсу, повідомляє сайт Motor1.

Саме помилки при обслуговуванні є однією із основних причин виходу з ладу варіатора. Дотримання простих правил – запорука безпроблемної експлуатації такої трансмісії.

У варіаторі Jatco потрібно міняти обидва фільтри під час заміни мастила Фото: Nissan

Експерт розкрив деталі обслуговування варіатора на прикладі КПП Jatco, яку встановлюють на популярний кросовер Nissan Rogue/X-Trail та чимало інших моделей. За умови правильного обслуговування вона легко подолає 320 000 км.

Фахівець пояснив, що за регламентом, заміна мастила у варіаторі повинна відбуватися кожні 50-60 тис. км. Разом із робочою рідиною необхідно замінити і фільтри, причому варто пам’ятати, що їх у варіаторі Jatco два – зовнішній та внутрішній.

Важливо

"Чорна смерть": чим загрожує постійна повільна їзда на автомобілі

Дуже часто при обслуговуванні варіатора механіки замінюють лише один із фільтрів, а про інший забувають. Саме це і може призвести до несправностей трансмісії.

Раніше Фокус розповідав, чому не варто купувати вживані автомобілі з надто малим пробігом.

Також ми писали про авто з пробігом, яке дуже важко ремонтувати.