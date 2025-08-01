"Чорна смерть": чим загрожує постійна повільна їзда на автомобілі

Постійна їзда на невеликій швидкості шкідлива для двигуна автомобіля. Утім, уникнути неприємностей доволі просто.

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Водії, які постійно використовують авто в населених пунктах на малій швидкості, можуть нашкодити двигуну. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Річ у тім, що постійна експлуатація автомобіля на малих швидкостях призводить до утворення вуглецевих відкладень на деталях двигуна, тобто нагару, який деякі механіки називають "чорною смертю" для мотора.

"Якщо ви постійно їздите на низьких швидкостях, особливо на короткі відстані, ваш двигун ніколи не нагрівається достатньо, щоб спалити вуглецеві відкладення. З часом це може призвести до накопичення нагару клапанів, поршнів та вихлопної системи", — пояснив британський механік.

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Нагар у двигуні утворюється через неповне згоряння пального. Його утворення призводить до зменшення потужності двигуна, збільшення витрати пального, підвищеної шумності чи вібрацій. У найгіршому випадку наслідком стане несправність двигуна та недешевий ремонт.

Ознакою того, що двигун недостатньо нагрівається, є біла піна під кришкою горловини для заливу мастила. Вона свідчить про конденсацію води в оливі.

Уникнути утворення "чорної смерті" та проблем із двигуном нескладно – достатньо час від часу виїжджати на трасу. Їзда на великій швидкості дозволяє достатньо прогріти двигун та добре очистити і змастити його компоненти. 45 хвилин на трасі достатньо, аби запобігти накопиченню нагару.

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