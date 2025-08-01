"Черная смерть": чем грозит постоянная медленная езда на автомобиле

Постоянная езда на небольшой скорости вредна для двигателя автомобиля. Впрочем, избежать неприятностей довольно просто.

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Водители, которые постоянно используют авто в населенных пунктах на малой скорости, могут навредить двигателю. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Дело в том, что постоянная эксплуатация автомобиля на малых скоростях приводит к образованию углеродистых отложений на деталях двигателя, то есть нагара, который некоторые механики называют "черной смертью" для мотора.

"Если вы постоянно ездите на низких скоростях, особенно на короткие расстояния, ваш двигатель никогда не нагревается достаточно, чтобы сжечь углеродные отложения. Со временем это может привести к накоплению нагара клапанов, поршней и выхлопной системы", — пояснил британский механик.

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Нагар в двигателе образуется из-за неполного сгорания топлива. Его образование приводит к уменьшению мощности двигателя, увеличению расхода топлива, повышенной шумности или вибраций. В худшем случае следствием станет неисправность двигателя и недешевый ремонт.

Признаком того, что двигатель недостаточно нагревается, является белая пена под крышкой горловины для залива масла. Она свидетельствует о конденсации воды в масле.

Избежать образования "черной смерти" и проблем с двигателем несложно — достаточно время от времени выезжать на трассу. Езда на большой скорости позволяет достаточно прогреть двигатель и хорошо очистить и смазать его компоненты. 45 минут на трассе достаточно, чтобы предотвратить накопление нагара.

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