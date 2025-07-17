Сэкономит немалые деньги: эксперты назвали простой способ устранения царапин на кузове авто

Удаление царапин на кузове автомобиля может быть достаточно недешевым, даже если они незначительны. Впрочем, простой лайфхак позволяет сделать это самостоятельно и сэкономить средства.

Related video

На самом деле удалить царапины на кузове авто можно с помощью вещей, которые есть в большинстве домохозяйств. Об этом профессиональные кузовные мастера рассказали британскому изданию Express.

Сначала царапину следует промыть водой с мылом и вытереть насухо. Затем понадобится алюминиевая пищевая фольга — кусок нужно вымочить в белом винном уксусе, но так, чтобы он не капал с краев.

Важно

Экономит топливо и увеличивает ресурс мотора: водителям показали секретную кнопку в авто (фото)

Фольгой с уксусом необходимо аккуратно протереть царапину. Дело в том, что при погружении в уксусную кислоту фольга высвобождает ионы алюминия. Благодаря им, а также мягким абразивным свойствам фольги можно отполировать лакокрасочное покрытие и убрать незначительную царапину.

Протирать кузов таким способом можно несколько раз, но важно промыть его водой после завершения процедуры.

Такой способ поможет сэкономить сотни гривен, однако нужно понимать, что он является действенным только против неглубоких царапин. Если повреждение более существенное, то стоит все же обратиться к специалистам и доверить удаление царапин на кузове авто профессионалам.

Ранее Фокус рассказывал, как сэкономить сотни гривен на обслуживании авто за считанные минуты.

Также мы писали о самом надежном кроссовере, который способен проехать 800 тыс. км.