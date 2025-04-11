Экономит топливо и увеличивает ресурс мотора: водителям показали секретную кнопку в авто (фото)

Не все водители знают, что в салоне современных автомобилей есть кнопка, которая позволяет существенно уменьшить расход топлива.

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Об этом рассказывает британское издание Express.

Сообщается, что один автомобилист поинтересовался в Reddit, что значит кнопка с буквой "А" в машине. Опытные водители объяснили, что она отвечает за включение и выключение системы Start-Stop.

Индикатор работы Start-Stop высвечивается на панели приборов

Кнопка с буквой "А" в круге (или A off) обычно встречается в современных автомобилях, ведь технология Start-Stop является относительно новой. Также индикатор ее работы высвечивается на панели приборов.

Start-Stop (или Auto Start Stop) позволяет глушить двигатель при коротких остановках — например, в пробках или на светофоре. Это позволяет сэкономить до 0,5-1,0 л на 100 км, а также уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

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Как сохранить двигатель автомобиля и увеличить его ресурс — простой лайфхак

Как правило, система Start-Stop в авто по умолчанию включена, а кнопка A off позволяет при необходимости выключить ее. И многие водители пользуются ею.

Дело в том, что технология Start-Stop имеет недостатки. Частое глушение двигателя не идет ему на пользу и существенно уменьшает ресурс. К тому же, это создает дополнительную нагрузку на аккумулятор, стартер-генератор и другое электрооборудование.

Поэтому и получается, что включенная система Start-Stop делает автомобиль более экономичным, но если ее выключать, то ресурс двигателя увеличивается.

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