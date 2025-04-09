Как сохранить двигатель автомобиля и увеличить его ресурс — простой лайфхак

Механики рекомендуют не глушить сразу двигатель после остановки, а дать ему поработать. Это позволит продлить жизнь мотору.

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О простом правиле, которое увеличит ресурс двигателя, пишет сайт Zubr.

После остановки стоит дать мотору поработать хотя бы 30-60 секунд. Это позволит увеличить ресурс двигателя и избежать недешевого ремонта.

Особенно этот лайфхак актуален для современных двигателей с турбонаддувом. Турбина работает на очень высоких оборотах и имеет инерцию. При выключении двигателя прекращается подача масла, которое не только смазывает ее, но и охлаждает.

Современным двигатели с турбонаддувом стоит дать поработать после остановки Фото: Hyundai

Перегрев турбины приводит к более быстрому выходу ее из строя. Как известно, новые турбины для авто обычно достаточно недешевы.

Впрочем, и атмосферные двигатели нельзя глушить сразу после остановки. Дело в том, что при выключении зажигания прекращается циркуляция охлаждающей жидкости и масла.

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Неравномерное распределение тепла и отсутствие смазки приводят к ускоренному износу различных деталей. Особенно это касается так называемых "горячих" двигателей, которые требуют усиленного охлаждения и чувствительны к перегреву. Если же дать мотору поработать на холостых оборотах, то можно продлить жизнь этих узлов.

Ранее Фокус рассказывал о так называемом "правиле трех секунд", которое позволяет увеличить ресурс двигателя.

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