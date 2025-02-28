Механик назвал дешевый способ избавиться от запотевания окон в авто

Устранить запотевание стекол можно, не покупая недешевые специализированные средства. Их заменит вещество, которое есть в каждом доме.

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Запотевание окон в авто — привычная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты зимой и весной. Побороть ее можно очень просто и дешево. Об этом сообщает издание The Mirror.

Поваренная соль является естественным поглотителем влаги Фото: Daily Mail

Лайфхаком поделился опытный механик. По его словам, не нужно тратить деньги на средства от запотевания стекол, ведь их может заменить обычная поваренная соль. Механик посоветовал поместить небольшую чашку или другую емкость без крышки с солью в салон автомобиля на ночь и утром окна не будут запотевать.

Дело в том, что соль — отличный природный абсорбент влаги. Именно избыточная влажность и является причиной запотевания стекол — из-за разницы температур в салоне авто и на улице на стекле образуется конденсат. Если влагу поглотить, то исчезнет причина запотевания окон.

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Конечно, время от времени соль в салоне придется менять, ведь она потеряет свои свойства, абсорбировав влагу. Впрочем, она значительно дешевле, чем другие средства, которые препятствуют образованию конденсата на стекле.

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