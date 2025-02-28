Механік назвав дешевий спосіб позбутися запотівання вікон у авто

Усунути запотівання скла можна, не купуючи недешеві спеціалізовані засоби. Їх замінить речовина, яка є в кожному домі.

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Запотівання вікон в авто — звична проблема, з якою стикаються автомобілісти взимку та навесні. Побороти її можна дуже просто та дешево. Про це повідомляє видання The Mirror.

Кухонна сіль є природним поглиначем вологи Фото: Daily Mail

Лайфхаком поділився досвідчений механік. За його словами, не потрібно тратити гроші на засоби від запотівання скла, адже їх може змінити звичайна кухонна сіль. Механік порадив помістити невелику чашку чи іншу ємність без кришки із сіллю в салон автомобіля на ніч і вранці вікна не запотіватимуть.

Річ у тім, що сіль – чудовий природній абсорбент вологи. Саме надмірна вологість і є причиною запотівання скла – через різницю температур у салоні авто та надворі на склі утворюється конденсат. Якщо вологу поглинути, то зникне причина запотівання вікон.

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Звісно, час від часу сіль в салоні доведеться міняти, адже вона втратить свої властивості, абсорбувавши вологу. Утім, вона значно дешевша, аніж інші засоби, які перешкоджають утворенню конденсату на склі.

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