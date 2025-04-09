Як зберегти двигун автомобіля та збільшити його ресурс — простий лайфхак

Механіки рекомендують не глушити одразу двигун після зупинки, а дати йому попрацювати. Це дозволить продовжити життя мотору.

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Після зупинки варто дати мотору попрацювати хоча б 30-60 секунд. Це дозволить збільшити ресурс двигуна та уникнути недешевого ремонту.

Особливо цей лайфхак актуальний для сучасних двигунів із турбонаддувом. Турбіна працює на дуже високих обертах та має інерцію. При вимкненні двигуна припиняється подача мастила, яке не лише змащує її, але й охолоджує.

Сучасним двигуни з турбонаддувом варто дати попрацювати після зупинки Фото: Hyundai

Перегрів турбіни призводить до швидшого виходу її з ладу. Як відомо, нові турбіни для авто зазвичай досить недешеві.

Утім і атмосферні двигуни не можна глушити одразу після зупинки. Річ у тім, що при вимкненні запалення припиняється циркуляція охолоджувальної рідини та мастила.

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Нерівномірний розподіл тепла та відсутність змащення призводять до прискореного зносу різноманітних деталей. Особливо це стосується так званих "гарячих" двигунів, які потребують посиленого охолодження та чутливі до перегріву. Якщо ж дати мотору попрацювати на холостих обертах, то можна продовжити життя цих вузлів.

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